Эксперты ОНФ: Персональных банкротств в 2019 году стало в полтора раза больше

Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» провели мониторинг банкротства физических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2019 г. По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, в январе – июне этого года суды признали банкротами 29 017 российских граждан (включая индивидуальных предпринимателей) – это на 52,3% больше, чем за аналогичный период 2018 г. Число признанных судами несостоятельными граждан за весь период действия процедуры банкротства – 123 272 человека.

По числу персональных банкротств в пересчете на 100 тыс. населения лидируют Калмыкия (50), Пензенская (48) и Вологодская (43) области. Эти регионы не меняли свои позиции с IV квартала 2018 г., а Вологодская область оставалась в тройке с момента появления в России института несостоятельности граждан. Наибольший рост банкротств (в шесть раз – до 21) зафиксирован в Республике Алтай.

В целом по России в первом полугодии на каждые 100 тыс. населения зафиксировано 20 банкротств. В абсолютном выражении больше всего персональных банкротств произошло в Москве – столичные суды признали несостоятельными 2 198 человек (рост на 41,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.). На втором месте находится Московская область (1 842 человека, +52,4%), за ней идет Башкортостан (1 258, +43,0%). Годом ранее на третьем месте был Санкт-Петербург, теперь он сместился на четвертую позицию (1 255, +30,9%).

В январе – сентябре 2019 г. суды признали банкротами уже 46 734 российских граждан (включая индивидуальных предпринимателей) – это на 53,9% больше, чем за тот же период 2018 г., следует из отчетности арбитражных управляющих. В Москве и Московской области появились 6 359 новых банкротов, их количество выросло на 48,3%. Механизмом банкротства за четыре года его существования воспользовались 140 989 российских граждан.

Лидерство по числу новых банкротов на 100 тыс. населения сохраняют Калмыкия (80), Пензенская (75) и Вологодская области (67) при 32 (в целом по России). Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» отмечают лидерство Калмыкии и по закредитованности регионов на кредитной карте РФ.

«Уровень закредитованности Калмыкии составляет 57 процентов. Это означает, что домохозяйства региона расходуют на погашение кредитной задолженности более 50 процентов располагаемого дохода. Средний объем задолженности заемщика в регионе составляет 357 303 рубля. Уровень закредитованности Пензенской и Вологодской областей составил 33 процента. Уровень закредитованности по России, рассчитываемый как отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу на домохозяйство, в целом по России составил 28 процентов. Это означает, что обычная семья отдает около 28 процентов годового дохода на погашение банковских кредитов. По сравнению с уровнем закредитованности на первый квартал 2019 года данный показатель не изменился, что говорит в пользу стабилизации на рынке кредитования. Для сравнения – год назад средний уровень закредитованности составлял 24 процента. Однако сохранение высокого уровня закредитованности является одним из стимулов роста процедур банкротства заемщиков», – отметила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Проект «Федресурс» и Российский союз саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (РССОАУ) отмечают, что осведомленность граждан о процедуре несостоятельности растет. Люди стали чаще пользоваться возможностью списать долги по итогам банкротства или пройти процедуру реструктуризации. В подавляющем большинстве случаев (89,8% дел в первом полугодии 2019 г. и 84,5% за тот же период 2018 г.) физлица-должники сами подают заявления о банкротстве. Кредиторы делали это в 8,2 и 14,2% дел соответственно, налоговые органы – в 1,9 и 1,4% дел. Также осведомленности способствует ухудшение финансового положения многих граждан начиная как минимум с 2014 г. Многие граждане успели растратить свои сбережения, накопленные в предшествующем благоприятном экономическом периоде.

«Играет свою роль и рост информированности граждан, и так называемый «пример соседа». Те, кто боялся связываться с процедурой банкротства, узнают о процедуре от друзей и знакомых, которые объявили себя банкротами. В этом есть позитивная составляющая – отсутствие страха перед стереотипом «банкрот», что способствует принятию процедуры гражданами и содействует разрешению сложной финансовой ситуации. Но есть в этом и негативная составляющая – некоторые заемщики пытаются пренебрегать ответственностью по существующим долговым обязательствам, решив, что можно продолжить брать кредиты и не обслуживать их – все равно банкротство спишет», – рассказала Лазарева.

Примерно 2/3 процедур личного банкротства заканчиваются тем, что кредиторам не удается взыскать средства с должника. В первом полугодии 2019 г. таких дел было 65%, за тот же период 2018 г. – 67%, говорится в отчетности арбитражных управляющих. Около 70% должников уже не имели имущества при вхождении в процедуру.

Объединенное кредитное бюро (ОКБ) и проект «Федресурс» исследовали соотношение количества потенциальных банкротов и граждан в регионах России, в отношении которых была введена процедура банкротства (реализации имущества) в первом квартале 2019 г. В исследовании были использованы данные о 57,3 млн заемщиков с открытыми счетами, информация о которых хранится в ОКБ, а также сообщения арбитражных управляющих о судебных решениях, раскрытые в «Федресурсе».

К потенциальным банкротам были отнесены граждане, которые попадают под действие федерального закона о банкротстве, то есть имеют долг более 500 тыс. руб. и просрочку платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту. По итогам первого квартала 2019 г. под это определение попадали около 764,72 тыс. россиян, или чуть более 1,3% от общего числа заемщиков с открытыми счетами. Средний долг такого заемщика перед кредиторами составил 1,74 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество потенциальных банкротов выросло на 11%.

Количество граждан (включая индивидуальных предпринимателей), в отношении которых была введена процедура банкротства, выросло на 48% по сравнению с первым кварталом 2018 г. – с 8,97 тыс. до 13,31 тыс. человек. Всего на тот момент времени процедурой воспользовались 107,6 тыс. человек.

Самая высокая доля потенциальных банкротов среди заемщиков с открытыми счетами зафиксирована в Ингушетии – 3,2%, Бурятии – 2,5%, Магаданской области – 2,4%, Карачаево-Черкесии – 2,3%, Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Саха (Якутия) – по 2,2%.

Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» отметили лидерство Ингушетии по просроченной задолженности – 14,7% от всей задолженности в регионе при среднероссийском уровне 4,6%. Средний объем просроченной задолженности в республике составил 11 580 руб. Также в лидерах по просроченной задолженности оказалась Карачаево-Черкесия – доля просроченной задолженности – 9,3%, средний объем просроченной задолженности – 21 094 руб. В Бурятии доля просроченной задолженности составила 6,3%, ее средний объем – 16 236 руб.

Высокие относительные значения просроченной задолженности и закредитованности населения в этих регионах указывают на снижение уровня доходов домохозяйств, низкий уровень финансовой грамотности граждан, продолжающих брать новые кредиты при наличии старых, а также в целом на негативную ситуацию кредитного рынка регионов – кредиторы увеличивают выдачу займов с высоким риском невозврата.

Больше всего потенциальных банкротов в абсолютном выражении проживают в Москве – 72,38 тыс. человек, Московской области – 54,37 тыс. человек, Санкт-Петербурге – 41,77 тыс. человек, в Краснодарском крае – 33,1 тыс. человек и Свердловской области – 27,8 тыс. человек.

Народный фронт c 2015 г. проводит регулярный мониторинг российского кредитного рынка, основные показатели которого отображаются на «Карте кредитной и сберегательной активности российских домохозяйств». Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» подчеркнули, что в регионах с наибольшим уровнем закредитованности, высоким уровнем просроченной кредитной задолженности и высокой долей потенциальных банкротов среди заемщиков присутствует риск возрастания числа потенциальных банкротов. Такими регионами являются Ингушетия, Бурятия, Карачаево-Черкесия, Ханты-Мансийский автономный округ и Астраханская область. Регионами – лидерами по количеству принятых решений о банкротстве в период с января по сентябрь 2019 г. остаются Москва и Московская область, которые также входят в Топ-10 регионов по доле потенциальных банкротов.

Топ-10 регионов с наибольшим уровнем просроченной задолженности

№ Субъект РФ Доля просроченной задолженности, % Средний объем просроченной задолженности, руб. 1 Республика Ингушетия 14,7 11 580 2 Карачаево-Черкесская Республика 9,3 21 094 3 Республика Северная Осетия – Алания 8,1 19 761 4 Республика Адыгея (Адыгея) 6,9 16 637 5 Калининградская область 6,4 18 562 6 Республика Дагестан 6,3 5 438 7 Республика Бурятия 6,3 16 236 8 Чеченская Республика 6,2 6 207 9 Кабардино-Балкарская Республика 6,0 11 195 10 Астраханская область 5,9 15 653

Топ-10 регионов с наибольшим уровнем закредитованности

№ Субъект РФ Уровень закредитованности, % Средний объем задолженности, руб. 1 Республика Тыва 59 348 454 2 Республика Калмыкия 57 357 303 3 Чувашская Республика – Чувашия 47 263 943 4 Иркутская область 43 309 438 5 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 43 660 720 6 Новосибирская область 42 317 364 7 Республика Мордовия 40 213 959 8 Тюменская область 39 555 862 9 Ленинградская область 39 344 389 10 Республика Марий Эл 38 228 955

Топ-10 регионов по доле потенциальных банкротов среди заемщиков

Регион Доля потенциальных банкротов от заемщиков в регионе, % Республика Ингушетия 3,20 Республика Бурятия 2,50 Магаданская область 2,40 Карачаево-Черкесская Республика 2,30 Республика (Саха) – Якутия 2,20 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 2,20 Московская область 2,10 Москва 2,00 Ямало-Ненецкий автономный округ 2,00 Астраханская область 1,90

Топ-10 регионов по количеству принятых решениях о банкротстве

Регион Количество решений о банкротстве граждан, январь – сентябрь 2019 г. Москва 3 510 Московская область 2 849 Самарская область 2 054 Свердловская область 2 005 Республика Башкортостан 1 913 Санкт-Петербург 1 817 Краснодарский край 1 795 Челябинская область 1 388 Волгоградская область 1 345 Саратовская область 1 300

«Рост числа персональных банкротств объясняется постоянно растущей кредитной нагрузкой на домохозяйства, долгосрочным (с 2014 года) снижением реально располагаемых доходов населения, а значит, уменьшением количества свободных денежных средств, направляемых на погашение долговых обязательств и просроченной задолженности. Безусловно, меры по повышению финансовой грамотности населения, реализация концепции ответственного кредитования, расчет коэффициента предельной долговой нагрузки и реабилитирующие процедуры оказывают влияние на снижение просроченной задолженности. Однако рост числа банкротов доказывает, что этого недостаточно. Мы полагаем, что постоянное перекредитование, приводящее впоследствии к дефолтам, может закончиться кризисом», – заключила Лазарева.