Гетта: Портал-агрегатор «Госрасходы» станет инструментом для общественных контролеров

Портал-агрегатор «Госрасходы», созданный Счетной палатой, станет помощником активистов ОНФ в контроле за расходованием бюджетных средств. Такое мнение высказал координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта.

Портал-агрегатор основан на открытых данных финансовых госорганов и запущен в beta-версии. Он содержит информацию о 36 млн государственных и муниципальных контрактов, 320 тыс. госзаказчиков и 116 тыс. субсидий, также доступны данные по национальным проектам и индикаторы контрактной системы.

На портале «Госрасходы» представлены не только агрегированные данные, но и аналитика. Сейчас доступны 14 индикаторов, рассчитанных на основе данных контрактной системы и реестра субсидий из федерального бюджета: от числа активных госзаказчиков и поставщиков за период времени до суммы распределенных субсидий по месяцам по ГРБС (Главный распорядитель бюджетных средств). Для каждого индикатора опубликовано краткое описание методики расчета. Такие данные помогут в анализе рынка, в выявлении трендов в госзакупках и позволят представителям бизнеса планировать свою работу.

Как сообщил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, граждане, эксперты, ученые и СМИ через подобные инструменты общественного контроля могут дать оценку эффективности государственных трат.

«Счетная палата создала новый аналитический инструмент, который поможет общественникам легко узнавать, на что тратятся бюджетные средства и как реализуются национальные проекты», – отметил Гетта.

Он добавил, что активисты Народного фронта постоянно занимаются мониторингом государственных закупок.

«Портал-агрегатор Счетной палаты сделает эту работу удобнее и эффективнее, а также позволит любому активисту проводить более системные расследования самостоятельно. В ближайшее время мы проведем вебинар по работе с системой для наших активистов», – рассказал он.