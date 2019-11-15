ОНФ проведет 18 ноября пресс-конференцию, посвященную старту конкурса журналистских работ «Правда и справедливость»

В Исполкоме ОНФ 18 ноября в 12:00 состоится пресс-конференция, посвященная старту конкурса журналистских работ «Правда и справедливость».

Прием заявок на участие в крупнейшем ежегодном профессиональном конкурсе для региональных журналистов и блогеров «Правда и справедливость» стартует параллельно с началом пресс-конференции. Учредитель Фонда «Правда и справедливость» − Общероссийский народный фронт, и одна из конкурсных тематик «ОНФ: Мы там, где нужна помощь!» полностью посвящена деятельности активистов Движения в регионах.

Конкурсные тематики затрагивают практически все сферы развития страны и соответствуют направлениям «майского указа» президента России, лидера ОНФ Владимира Путина.

В этом году впервые работы, вышедшие во второй финальный тур, будут оценивать не только члены общественного совета Фонда, но и приглашенные члены жюри, в числе которых Олег Добродеев (ВГТРК), Владимир Желонкин («Коммерсант»), Маргарита Симоньян (Russia Today, «Спутник») и другие.

Лауреаты будут определены по двум категориям в соответствии с поданной конкурсной работой: информационный материал и специальный репортаж (журналистское расследование). Вся информация по конкурсу (требования, условия, сроки, критерии оценки конкурсных работ) будет представлена на сайте Фонда.

Торжественное награждение лауреатов традиционно состоится на Медиафоруме ОНФ в 2020 г.

Напомним, что Фонд поддержки независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость» создан в 2014 г. по итогам первого Медиафорума ОНФ. Ежегодно Фонд проводит всероссийские конкурсы журналистских работ, которые призваны привлечь общественное внимание к антикоррупционной тематике, эффективному расходованию бюджетных средств, реализации указов и поручений президента. Лауреаты получают персональные премии и становятся участниками медиафорумов ОНФ. Журналистские конкурсы являются крупнейшими в России как по географии участников, так и по количеству присланных материалов. Так, на V Всероссийский конкурс журналистских работ поступило около 6 тыс. работ из всех 85 регионов страны, а его участниками стали представители более 1,2 тыс. региональных СМИ (пресса, телевидение, радио) и 122 блогера.

Спикеры:

1. Ирина Плещева – заместитель руководителя Исполкома ОНФ по информационной политике;

2. Эдуард Петров – член Центрального штаба ОНФ, начальник службы выпуска правовых программ «Вести», автор и ведущий передачи «Честный детектив» на телеканале «Россия 1»;

3. Сергей Гребенников – директор региональной общественной организации «Центр интернет-технологий» (РОЦИТ);

4. Анжелика Пальцева – лауреат V Всероссийского конкурса журналистских работ Фонда «Правда и справедливость» (Пензенская область);

5. Гузель Хайретдинова – исполнительный директор Фонда «Правда и справедливость».

Контактные лица:

Виктория Шакирова, +7 (905) 763-88-66, v.shakirova@onf.ru;

Валерия Пулина, +7 (977)901-88-85, v.pulina@onf.ru.

Просьба аккредитоваться до 10:00 18 ноября.