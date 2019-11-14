Активисты ОНФ в Коми добиваются эффективного расходования средств на организацию доступной среды в регионе

Эксперты Общероссийского народного фронта в Республике Коми совместно с представителями Всероссийского общества инвалидов провели круглый стол по развитию в регионе доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. На встрече была достигнута договоренность с представителями региональных управлений Росздравнадзора, Роспотребнадзора, Ространснадзора, службой Стройжилнадзора и Управления по надзору и контролю в сфере образования Республики Коми о начале системной работы с собственниками социальных объектов по обеспечению свободного доступа людей с инвалидностью.

Участие в круглом столе приняли уполномоченный по правам человека в Республике Коми Надежда Быковская и депутаты Государственного совета. Поводом для разговора явились неутешительные результаты общественных мониторингов о состоянии доступности социальных объектов.

Эксперт ОНФ в Коми, председатель Всероссийского общества инвалидов в республике Маргарита Колпащикова сообщила: рейды на 266 социальных объектов в Коми с участием инвалидов-колясочников показали, что 97% из них не отвечают требованиям доступности.

«Несмотря на действия программы «Доступная среда», ситуация слабо меняется в лучшую сторону. Выделяемые деньги на развитие часто расходуются неэффективно, прямо скажем — для галочки», — заявила Колпащикова.

Эксперты Народного фронта обратили внимание на то, что средства порой ограничиваются тратой на постройку пандусов, что недостаточно для организации доступности. Но даже с пандусами далеко не все в порядке. Оказалось, что большинство таких конструкций не соответствуют нормативам, а некоторые и вовсе опасны.

Участники заседания подняли вопрос неэффективности расходования бюджетных средств в ходе нового строительства, в том числе на стадии подготовки проектов. Так, рейд с участием председателя комитета по социальной политике Госсовета Республики Коми Сергея Артеева в новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Сосногорске показал, что городской объект не до конца приспособлен для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Нельзя сказать, что в республике полностью отсутствует доступная среда, но ее реальное развитие отсутствует, сообщили представители организации инвалидов.

«По итогам круглого стола государственным контрольным органам было предложено активнее включиться в работу с собственниками объектов для защиты прав инвалидов. Действенный механизм сейчас есть – летом 2019 года вступили в силу изменения в КоАП РФ, которые наделили госорганы в регионах правом возбуждать административные дела и штрафовать собственников объектов за нарушения доступности инфраструктуры для людей с инвалидностью», — сообщила член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

Представители госструктур откликнулись на предложение, отметив при этом трудности, в том числе в правоприменительной практике. По предложению руководителя Росздравнадзора по Коми Марины Абрамовой такая контрольная работа начнется совместно с ОНФ и организацией инвалидов.

По итогам встречи член комитета по социальной политике Госсовета Республики Коми Галина Нагаева сообщила о взятии на депутатский контроль эффективности расходования средств на организацию доступной среды и обеспечение собственниками доступности социальных объектов, в Госсовете будет проведено совещание по этому вопросу.

«Необходимо сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Возлагаем большие надежды на договоренности. Доступная среда нужна не только людям с инвалидностью, но и многим другим, в том числе гражданам пожилого возраста в республике», — резюмировала Колпащикова.