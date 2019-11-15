Эксперты ОНФ призвали ввести аттестацию для чиновников и пересмотреть систему нормативов и ГОСТов в дорожной сфере

Эксперты проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» провели пресс-конференцию, посвященную проблемам качества дорог в российских регионах. Они призвали ввести аттестацию для местных чиновников, работающих в сфере дорожного хозяйства, а также пересмотреть нынешнюю систему нормативов и ГОСТов.

О проблемах российских дорог, которые зафиксировали участники Дорожной инспекции ОНФ, эксперты рассказали в медиацентре «Российской газеты». Такую инспекцию представители Народного фронта проводят каждые два года. Прежде всего они ориентируются на данные интерактивного ресурса «Карта убитых дорог», где с 2017 г. граждане со всех регионов страны отмечают проблемные участки. В ходе рейда эксперты и активисты ОНФ оценивают, насколько меняется ситуация, решают ли местные власти дорожные проблемы.

В 2019 г. общественники проехали 60 тыс. км, проверив качество и безопасность дорожного покрытия в 55 регионах страны.

«Вся информация, которую зафиксировали участники рейда, попадает на столы местных чиновников», – отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.

Граждане нанесли на карту более 47 тыс. дорог. По словам Васильева, на сегодня отремонтировано чуть более 7,9 тыс. проблемных участков, большую часть работы еще предстоит сделать.

Васильев уверен, что базовое условие, необходимое для качественных дорог в стране, – соответствующая квалификация местных чиновников. Нередко они не знают ГОСТов, по которым нужно оценивать дороги, а также как проверяется качество дорожной разметки. С подобным случаем участники рейда столкнулись, например, в Кургане. Часто местные власти даже понятия не имеют о том, что для проверки качества разметки используется ретрорефлектометр, который измеряет коэффициенты световозвращения (ночной и дневной видимости) разметки. А ведь видимость разметки – это необходимое требование безопасной дороги.

Главный инженер проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Николай Мельков также отметил, что участники рейда часто фиксируют стертую и полустертую разметку: «К сожалению, во многих регионах они принимаются в лучшем случае по геометрическим параметрам, когда измеряется их ширина и прочее. Получается, что подрядчик может использовать заведомо некачественную краску, а заказчик это оплачивает. Проверить качество разметки должным образом заказчики не могут».

В связи с этим Васильев предложил проводить аттестацию всех чиновников, например, на уровне Министерства транспорта РФ, чтобы они соответствовали квалификационным требованиям. Кроме того, эксперты ОНФ предложили оснастить приборами измерения разметки все структурные подразделения ГИБДД.

Эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Дмитрий Цопов добавил, что для ОНФ крайне важна реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Поэтому в 2019 г. участники рейда уделяли вопросам безопасности особое внимание. По его словам, многие регионы следят только за состоянием дорожного покрытия, уделяют внимание техническим вопросам, но об условиях безопасности забывают.

«Так, в Тюмени, Белгороде, Казани и других городах все хорошо, как с качеством, так и с безопасностью дорог. В то же время в Ярославле, Калуге и Смоленске разрушения зафиксированы даже на центральных улицах», – рассказал Цопов.

Участник Дорожной инспекции ОНФ, руководитель общественного движения «Малый электротранспорт России» Александр Осипов отметил, что в ходе рейда большое внимание уделялось тротуарам, на которые также выделяются немалые средства. Их инспектирование проводили при помощи электросамоката, который позволяет за короткие сроки исследовать большую территорию города. В первую очередь участники проверяли показатели ГОСТов, то есть ширину тротуаров, качество покрытия, уклоны и понижения на пешеходных переходах, наличие пандусов у муниципальных учреждений и в переходах.

«К сожалению, даже такие крупные города, как Новосибирск, не следовали этим стандартам при благоустройстве инфраструктуры», – констатировал Осипов.

Он также указал на проблему устаревших ГОСТов, которые были разработаны еще в 70-х годах прошлого века.

О том, что система ГОСТов не всегда отвечает сегодняшним требованиям безопасности, заявил и Васильев. Он рассказал, что нередко ГОСТы не позволяют обустроить островки безопасности на дорогах с двумя и более полосами либо создать, например, мини-кольцевые перекрестки, чтобы обеспечить круговое движение. Между тем все это необходимые условия для безопасного движения.

Изменения должны способствовать снижению скорости водителей, которая в населенных пунктах не должна превышать 50 км/ч. Тогда можно будет говорить о безопасности и водителей, и пешеходов, уверен Васильев.

«Нежелание поменять систему нормативов и ГОСТов оставляет нас на прежнем уровне», – подчеркнул Васильев.

Он напомнил, что благодаря реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» к 2024 г. должно вдвое снизиться количество мест концентрации ДТП, а число погибших в ДТП должно уменьшиться в 3,5 раза по сравнению с 2017 г.

«Не делая ничего кардинального, мы к таким показателям не придем», – резюмировал Васильев.