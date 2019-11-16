Мониторинг ОНФ в Коми показал низкую осведомленность жителей сел об универсальных точках доступа к сети Интернет

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми выявили недостатки эффективности работы бесплатных точек доступа в интернет, установленных в малых населенных пунктах региона в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Проблемы обнаружены в ходе мониторинга по проекту ОНФ «Село. Территория развития». С предложениями по их устранению общественники обратились к оператору связи и муниципальным властям.

Активисты ОНФ в Коми провели мониторинг в населенных пунктах Ижемского, Княжпогостского, Корткеросского, Сыктывдинского, Сысольского, Троицко-Печорского, Удорского и Усть-Куломского районах. Мониторинг показал, что жители поселков и сел Коми в большинстве своем не могут воспользоваться возможностью подключиться к интернету по причинам ненадлежащего содержания территорий рядом с точками доступа, отсутствия качественной работы по заявкам с населением со стороны оператора связи и неинформированности граждан.

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» предусмотрено подключение населенных пунктов от 250 до 500 жителей с использованием точек доступа в субъектах РФ. Федеральное агентство связи и ПАО «Ростелеком» в 2014 г. заключили соответствующий договор. В Коми на 30 июня 2019 г. точки доступа к сети Интернет установлены в 83 малых населенных пунктах. Точки доступа дают возможность жителям через Wi-Fi бесплатно подключиться к Сети, а также провести от точки доступа кабель к дому для платного интернета.

Проверка показала, что бесплатным Wi-Fi жители практически не пользуются. Доступный сигнал связи действует на ограниченном пространстве. Аппаратура смонтирована на столбах, к которым необходимо близко подойти, чтобы подключиться к интернету, но в зимний период подойти к столбам не всегда возможно – территория занесена снегом.

Однако там, где путь свободен, жители все равно не пользуются бесплатной услугой, потому что не знают о ней. «Общественники столкнулись с комической ситуацией: оказалось, что о существовании точек доступа в интернет не знают даже главы некоторых населенных пунктов. Что же говорить о простых жителях?» – прокомментировала член регионального штаба ОНФ, координатор проекта ОНФ «Село. Территория развития» в Коми Анна Чуб.

Опрос жителей в населенных пунктах показал, что только единицы граждан воспользовались возможностью провести сетевой кабель от точки доступа к своему дому для постоянного пользования платным интернетом.

Активисты ОНФ в Коми провели контрольную закупку у провайдера точек доступа ПАО «Ростелеком». Общественники позвонили на единый номер оператора, чтобы узнать, как и за какую плату возможно подключить проводной интернет от точки доступа в удаленном селе Кельчиюр Ижемского района. На другом конце провода ничего не смогли ответить: звонок перенаправляли в пять разных отделов, в итоге просто положили трубку.

«Активисты ОНФ в Коми направили итоги мониторинга в ПАО «Ростелеком» и предложили наладить обратную связь с жителями по обеспечению проводным интернетом от точек доступа. Также направили обращение в администрации муниципальных районов в республике с предложением проконтролировать работы по надлежащему содержанию территорий вокруг точек доступа и информированию сельских жителей о возможности доступа к сети интернет», — сообщила Чуб.

В ходе акции общественники раздали жителям информационные памятки о том, как воспользоваться универсальными услугами связи и подключиться к интернету.