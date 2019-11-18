Эксперты ОНФ: Нужно установить время продажи алкоголя на федеральном уровне в период с 8:00 до 22:00 часов

Общероссийский народный фронт выступает за изменение времени продажи алкоголя на федеральном уровне в период с 8:00 до 22:00 часов по местному времени. Пакет предложений, выработанных экспертами ОНФ, направлен в правительство РФ, а также в Минздрав, Минфин, Госдуму, МВД и Федеральную службу государственной статистики.

ОНФ провел круглый стол, посвященный роли алкогольного фактора в смертности населения трудоспособного возраста и снижению уровня алкогольной угрозы для населения. По его итогам участники выработали рекомендации и предложения, где обозначили ряд принципиальных вопросов, в том числе и уменьшение времени продажи алкоголя.

Член Центрального штаба ОНФ, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин напомнил, что в законодательстве, согласно пункту 9 статьи 16 федерального закона №171, не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23:00 до 8:00. При этом органы власти вправе устанавливать дополнительные ограничения времени и условий продажи.

«В настоящее время это предложение обсуждается в Госдуме, где пока нет положительного решения. В то же время Минздрав указанное предложение поддерживает. На наш взгляд, ограничение времени продажи алкоголя в вечернее время на один час будет являться важным фактором снижения численности совершаемых преступлений (приблизительно на 9–14 процентов), особенно среди молодежи, и снижения уровня потребления алкоголя», – сказал Говорин.

Он напомнил, существуют и рекомендации Всемирной организации здравоохранения, а также научные исследования, убедительно подтверждающие, что уменьшение длительности продажи алкоголя в вечернее время на один час на самом деле снижает число ДТП и уровень преступности.

«В целом окончательного решения на законодательном федеральном уровне этого вопроса нет, но и в дальнейшем эти вопросы будут обсуждаться с экспертами, при этом должны быть более эффективно реализованы законодательные возможности регионов, учитывая то, что масштабы алкогольных проблем в различных регионах существенно отличаются. Так, в Республике Тыва продажа алкогольной продукции не допускается с 15 до 11 часов по местному времени, в Республике Саха (Якутия) – запрет с 20 до 14 часов, в Краснодарском крае – с 22 и до 11 часов по местному времени, в Липецкой области – с 21 часа до 9 часов утра», – добавил Говорин.