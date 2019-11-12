ОНФ не снимает с контроля поручение о возвратном лизинге

Пока что преждевременно снимать с контроля поручение президента России, лидера ОНФ Владимира Путина, согласно которому Генеральной прокуратуре при участии Росфинмониторинга и Банка России необходимо проверить соблюдение законодательства лизинговыми компаниями и физлицами, заключившими сделки по возвратному лизингу, и представить предложения по изменению законодательства для повышения правовой защищенности граждан при заключении таких договоров. К такому выводу пришли эксперты Общероссийского народного фронта, рассмотрев доклад Генпрокуратуры.

Представители проекта ОНФ «За права заемщиков» отметили в своем заключении, что поручение президента исполнено только в части проведения проверки соблюдения законодательства. Массовые нарушения прав граждан действительно подтвердились и отражены в докладе.

Анализ, проведенный Генеральной прокуратурой, Росфинмониторингом и Центробанком, показал, что недобросовестные компании используют механизм возвратного лизинга в качестве альтернативы потребительскому кредитованию граждан. Более 200 нарушений пресечено во время проверок, говорится в докладе.

Органы прокуратуры выявили случаи незаконного предоставления потребительских займов под прикрытием лизинговой деятельности в республиках Бурятия, Карелия, Удмуртской Республике, Волгоградской, Иркутской, Нижегородской, Новосибирской и в некоторых других областях, а также в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах. По всем фактам приняты меры прокурорского реагирования. К административной ответственности за незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов привлекли свыше 60 человек.

Вместе с тем, считают эксперты ОНФ, предложения по совершенствованию законодательства для повышения уровня правовой защищенности физических лиц при заключении и исполнении таких договоров граждан не обезопасят. В докладе Генеральной прокуратуры говорится, что комплексное правовое решение всех этих проблем возможно в рамках законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности специальных субъектов лизинговой деятельности». Этот документ предусматривает введение регулирования деятельности только лизинговых компаний, связанных с государством и получающих меры господдержки. Авторы законопроекта планируют отнести такие лизинговые компании к числу некредитных финансовых организаций, включить их в Реестр субъектов лизинговой деятельности Банка России и ввести саморегулирование на лизинговом рынке для компаний, сведения о которых внесены в этот реестр.

В то же время законопроект не ограничивает компании, сведения о которых не будут занесены в реестр. Субъекты лизингового рынка, не претендующие на получение государственных преференций, могут не участвовать в программе повышения прозрачности лизинговой деятельности. В случае если сведения о них будут отсутствовать в реестре, то к ним не применят и санкции, а также другие меры реагирования.

«Лизинговые компании, которые не претендуют на получение господдержки, могут не участвовать в программе повышения прозрачности лизинговой деятельности. Если они продолжат заключать сделки по возвратному лизингу, как это делает небезызвестный «Национальный кредит», лишая граждан имущества, никаких санкций не последует. То есть возникнет ситуация, аналогичная проблеме с нелегальными кредиторами, – для регулируемых участников рынка правила ужесточатся, а для нерегулируемых у Центробанка не найдется оснований и полномочий, чтобы отреагировать на очевидные нарушения прав потребителей. А граждане как лишались своего имущества, так и будут лишаться», – подчеркнула руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Таким образом, считают в ОНФ, при принятии законопроекта в действующей редакции уровень защиты прав граждан не изменится, а значит, поручение снимать с контроля преждевременно.

«Очень важно понимать, что поручение не должно стать поводом ужесточения требований по отношению к добросовестным представителям финансового рынка, кредитующим граждан под залог паспорта транспортного средства в соответствии с законом. Результатом выполнения поручения должна стать такая система, в которой в принципе невозможны недобросовестные практики в отношении потребителя. И система эта должна быть построена не на ужесточении регулирования, а на признании незаконными сделок, в результате которых граждане лишаются своего имущества. К сожалению, в представленном докладе мы таких предложений не увидели», – сказала Лазарева.