К проекту «Профстажировки 2.0» присоединились уже свыше 50 тысяч студентов

Более 50 тыс. студентов зарегистрировались на платформе проекта «Профстажировки 2.0» для участия во всероссийском конкурсе студенческих работ. Они решают практические задания (кейсы) ведущих работодателей страны, совмещая это с написанием своих курсовых и дипломных работ. В перспективе ребята могут получить приглашение на стажировку и практику.

«Остается чуть больше двух недель до окончания приема заявок на участие в конкурсе студенческих работ. 51 334 студента присоединились к проекту, зарегистрировавшись на платформе профстажировки.рф. Они могут выбрать задание и приступить к его решению после заполнения заявки на кейс и одобрения компании-работодателя. На сегодняшний день 2 358 молодых людей определились с темой научной работы и выбрали компанию, которых на платформе уже 1086», – подчеркнул сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Руководитель проекта «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты РФ Илья Семин отметил, что ребята не боятся браться за реальные производственные задачи: «Например, студентка Самарского госуниверситета Дарья Трофимова остановила свой выбор на кейсе компании «СИБУР Тольятти». Сейчас она занимается технико-экономическим обоснованием строительства производственного комплекса по выпуску изопрена. Ее задача в этом инвестиционном проекте – определить оптимальную структуру загрузки производственных мощностей. Не менее интересную задачу решает студентка Кемеровского госуниверситета Нелли Архипова. Она разрабатывает методологию учебного класса по развитию компетенций бережливого производства у рабочего персонала для компании «Северсталь». Ее целевая аудитория – директора предприятий и начальники отделов, которые в дальнейшем смогут мотивировать своих сотрудников».

Руководитель проекта также отметил, что участники конкурса не менее активно разбирают и социальные задачи – от совершенствования методик развития детей до создания концепции кафе для людей с ограниченными возможностями здоровья. На портале также много задач для энергетиков, программистов, маркетологов и экологов.

Напомним, что «Профстажировки 2.0» – совместный проект Общероссийского народного фронта и АНО «Россия – страна возможностей». На сегодняшний день на платформе профстажировки.рф размещено 3 904 кейса от 1 086 партнеров-работодателей. В их числе: Минстрой России, ООО «СИБУР Холдинг», ПАО «Россети», ОАО «РЖД», ПАО «Ростелеком», ПАО «Аэрофлот», ГК «Росатом», ГК «ВЭБ.РФ», «Группа ГАЗ», АО «Росгеология», ПАО «Квадра» и другие.