Активисты ОНФ в Коми договорились с властями Сыктывкара об обустройстве опасных школьных маршрутов

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми и администрация города Сыктывкара согласовали план действий по повышению безопасности на школьных маршрутах. Договоренность достигнута на круглом столе ОНФ по итогам рейдов, проведенных в рамках всероссийской акции «Дорога в школу». Общественники также направили обращение в министерство образования, науки и молодежной политики республики с предложениями о повышении безопасности детей на пути к учебным заведениям на территории всех муниципальных образований региона.

В совещании на площадке регионального отделения ОНФ приняли участие уполномоченный по правам ребенка в Республике Коми Татьяна Козлова, власти Сыктывкара, представители ГИБДД, учительского сообщества и родители. Предложения участников круглого стола по повышению безопасности на школьных маршрутах принял заместитель руководителя администрации Сыктывкара Сергей Воронин, пообещав работать системно.

Напомним, в ходе акции «Дорога в школу» активисты Народного фронта выявили один из самых опасных школьных маршрутов в Сыктывкаре – пешеходный участок из микрорайона Южный в микрорайон Давпон, где расположена школа № 24. Дети идут в учебное заведение по неосвещенной дороге, через неохраняемые гаражи, грязь и необорудованные железнодорожные пути. Другой дороги между микрорайонами нет.

На круглом столе был принят план действий, в соответствии с которым на первом этапе администрация Сыктывкара проведет предпроектные исследования, в том числе — рабочие совещания с участием родителей. Кроме того, Воронин озвучил планы и по другим выявленным опасным участкам. Так, в поселке Нижний Чов будет обустроена пешеходная дорожка и проведено освещение на пути детей в школу № 11, а в Лесозаводском микрорайоне будут оборудованы пешеходные переходы на перекрестке улиц Банбана и Серова на пути детей в школу № 33.

По предложению детского омбудсмена, озвученном на круглом столе, администрация Сыктывкара взяла на контроль обустройство дорожной инфраструктуры на пути к новому корпусу начального обучения специальной коррекционной школы № 40 на улице Катаева.

«Сыктывкар не ограничивается опасными местами на пути детей в школу, таких мест много в других муниципалитетах республики. В решении этого вопроса необходим общий алгоритм действий. Мы обратились в министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми с предложением усилить обратную связь администраций и учителей школ на местах с родителями для получения сигналов об опасных участках на пути детей в учебные заведения и принятия мер со стороны местных администраций. В случае трудностей в устранении выявленных недостатков Народный фронт в Коми готов включиться в переговорный процесс с представителями местных властей», — сообщила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Елена Шумилова.

Отметим, что в ходе акции «Дорога в школу» общественники уже добились промежуточных результатов. Так, во время совместного рейда сотрудники управления МВД России по Сыктывкару сообщили, что на необорудованном опасном участке от микрорайона Южный в школу № 24 будет усилено патрулирование сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, по предложению активистов ОНФ в поселке Верхняя Максаковка на дороге улицы Лесосплавной у детского сада № 120 поставлены предупреждающие знаки «Дети», а в дальнейшем в этом месте появятся «лежачие полицейские».