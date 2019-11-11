ОНФ направил в Минстрой информацию о недоработках при реализации проектов – победителей конкурса «Малые города и исторические поселения»

В июле – августе 2019 г. активисты Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ проверили муниципальные образования, которые победили во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды 2018 г. Выяснилось, что зачастую работы не соответствуют первоначальному дизайн-проекту – зафиксировано 28 таких случаев в 19 регионах. ОНФ направил итоги мониторинга в Министерство строительства и ЖКХ РФ.

В Острогожске Воронежской области произошло упрощение и удешевление проекта. Например, пешеходная дорожка будет уже не в виде пристани, а просто протянется вдоль берега. Могут убрать и смотровую площадку.

В Выборге Ленинградской области уменьшена площадь рабочего проекта по сравнению с концепцией – исключили южную оконечность Смоляного мыса и Крепостной мост, на котором планировали сделать освещение, отказались от причала, в шесть раз сократили защитный навес от солнца. Запланированный в концепции пешеходный променад на винтовых сваях, пролегающий почти вдоль всего юго-восточного побережья, реализовать в рабочем проекте не удалось. Также в проекте отсутствует реконструкция исторических помещений бывших пороховых складов, эффектно визуализированных в концепции и реконструированных под кафе и сувенирные лавки. Представитель администрации сообщил, что правовой статус принадлежности этих объектов в данный момент не определен, поэтому с реализацией идеи придется повременить. Наконец, в концепции указывали, что специально воссоздадут исторические малые архитектурные формы. На практике эта попытка не удалась.

Во время мониторинга эксперты ОНФ отметили также, что не всем победителям конкурса удалось привлечь частные инвестиции. Это планировали осуществить 36 муниципальных образований из 25 субъектов, однако в 11 муниципальных образованиях соглашения фактически подписаны не были.

Анализ опыта реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017–2018 гг. позволил ОНФ обозначить ряд вероятных рисков при реализации проектов – победителей конкурса. Так, затягивание закупок работ по разработке проектно-сметной документации может привести к смещению сроков начала строительно-монтажных работ на осенне-зимний период. Это произошло, в частности, в Мурманской и Магаданской областях, где уже в октябре наблюдаются отрицательные температуры. Отмечены также факты низкого качества разрабатываемых проектов по благоустройству. Помимо этого, важно решить вопрос недостаточной компетентности чиновников в вопросах формирования комфортной городской среды, а также учитывать мнение граждан при выборе объектов благоустройства.

«Указом президента поставлена задача по созданию механизмов участия граждан в формировании комфортной городской среды. Участники конкурса «Малые города и исторические поселения» указывают, какое количество горожан приняло участие в общественном обсуждении проекта. Недопустимо относиться к этому условию формально. Важно не только число граждан, но и чтобы это были люди разных возрастных и социальных категорий», – подчеркнула руководитель тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда», сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Цунаева.