ОНФ готов оказать поддержку людям, пострадавшим из-за решения банка разослать по почте именные кредитные карты

Рассылка банком именных кредитных карт через почту без ведома и согласия клиентов нарушает их право на защиту персональных данных, а также положения федерального закона №353 «О потребительском кредите (займе)» и требование Центробанка по обязательному расчету показателя предельной долговой нагрузки (ПДН) заемщика. Банк России должен пресечь эти очевидные нарушения, а Общероссийский народный фронт готов оказать пострадавшим клиентам консультационную поддержку, заявила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Клиенты ОТП-банка массово жалуются на то, что банк без их ведома и согласия выпускает именные кредитные карты и отправляет их гражданам вместе с договором через «Почту России», пишет «Коммерсант». Особенно потребителей беспокоит факт, что в отправленных банком письмах указываются их персональные, в том числе паспортные данные. Представители ОТП-банка указали на своем сайте, что «наряду с предложением на получение кредита в заявлении, подписанном вами, содержится предложение на заключение договора о предоставлении и обслуживании банковской карты… Способ направления карты выбирается по усмотрению банка».

Лазарева напомнила, что в начале 90-х гг. банки уже пробовали подобный непродуманный и неграмотный маркетинг, рассылая кредитные карты по почте. Однако это был печальный опыт, поскольку карты часто не доходили до потребителей. Мошенники, которые в некоторых регионах даже специально ради этого устраивались на работу в почтовые отделения, вскрывали письма с картами и обналичивали средства через банкоматы. А к клиентам после этого приходило требование от банка выплатить установленный картой лимит, причем часто это была достаточно крупная сумма с большими процентами. Правоохранительные органы тогда получали многочисленные заявления о краже кредитных карт. Некоторые граждане от безвыходности и под давлением коллекторов пытались расплатиться по чужим долгам, другие оббивали пороги десятка различных инстанций в попытках доказать, что они не имеют отношения к кредиту.

«В нынешней ситуации мы видим похожую угрозу для потребителей, – подчеркнула Лазарева. – И хотя сейчас гражданину проще доказать, что он не получал и не активировал никакую кредитную карту, это не должно быть его проблемой, потому что он пострадал из-за инициативы банка, решившего вести свой бизнес таким вот образом».

Если бы представители ОТП-банка лучше продумали свои действия, они могли хотя бы отправить кредитные карты с договором заказным письмом, которое позволяет подтвердить, что потребитель действительно получил этот конверт на руки, добавила Лазарева.

Впрочем, даже это не снимает с банка ответственности за другие нарушения. Так, например, на сайте банка отмечается, что кредитная карта предоставляется, потому что это предусмотрено договором, и отказаться от такой услуги нельзя.

«Это нарушение федерального закона №353 «О потребительском кредите (займе)» и, по сути, навязывание услуг», – констатировала Лазарева.

Потребителю важно понимать: до тех пор, пока он не подписал в отделении банка договор на пользование конкретной кредитной картой, он не обязан выполнять условия этого договора, добавила она.

Кроме того, Лазарева напомнила, что с 1 октября этого года все банки и микрофинансовые организации перед выдачей кредита или займа обязаны рассчитывать показатель предельной долговой нагрузки потребителя. Вряд ли представители банка, разославшие кредитные карты клиентам, например, после оформления потребительского кредита в точке продажи бытовой техники, запрашивали у потребителей все необходимые документы для оценки их уровня ПДН.

«Поэтому здесь речь идет не только о нарушении федерального закона, но и о нарушении требования Банка России по обязательному расчету ПДН. Центробанк должен обратить внимание на все эти очевидные нарушения и пресечь их», – подчеркнула Лазарева. Она добавила, что пострадавшие от подобных манипуляций с кредитными картами клиенты могут обратиться в Службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. «Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» готовы оказать им консультационную поддержку», – сказала она.

В заключение Лазарева напомнила, что даже если пострадавший потребитель самостоятельно решил вопрос с банком, ему не стоит забывать о принципе «доверяй, но проверяй», поскольку не все финансовые организации ведут себя добросовестно: «Нужно обязательно взять в банке справку о том, что кредитная карта закрыта и никаких задолженностей нет. Такие справки выдаются бесплатно в любом отделении банка».