Эксперты ОНФ считают, что закон о реновации не решит проблему расселения людей из аварийного жилья в небольших городах

Эксперты ОНФ заявили о необходимости провести общественные дискуссии по вопросу принятия закона о реновации. В настоящий момент в Госдуму внесены два документа по данной проблематике, но представители Народного фронта пока не видят в предложенных к рассмотрению законопроектах полноценного ответа на все возникающие в связи с этой темой вопросы.

«Реновация осуществляется за счет инвестконтрактов, а небольшой кусок земли не в столице, не в крупных федеральных центрах не имеет той инвестиционной привлекательности, которая побудила бы застройщика вкладываться в переселение жильцов ветхого фонда, – считает модератор тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда», координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Светлана Калинина. – Застройщики уже работают в финансово сложных условиях эскроу-счетов и кредитования в банках. Реновация, как это было в Москве, предполагает, что им выгодно расселять жильцов. Нет, это не так. Абсолютно не факт, что на месте двух стареньких небольших домов получится выстроить высотку с соответствующими инженерными сетями и прочей инфраструктурой. Поэтому непонятно, зачем принимать нормативные документы, которые практически не смогут исполнить в регионах. При этом регионы и сейчас могут создавать региональные правовые акты и подобные программы, если имеют на это средства и понимание, как это рационально осуществить».

Исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль», эксперт ОНФ Светлана Разворотнева убеждена, что тема развития застроенных территорий очень актуальна, но для того, чтобы закон снимал существующие проблемы, а не порождал новые, он должен содержать понятные механизмы, описывающие права и обязанности всех субъектов процесса.

«Необходимо прописать полномочия органов власти, в том числе муниципалитетов, определить порядок принятия решения – с участием собственников оно принимается или без. Важно описать нормы определения границ этих земельных участков, ответить на вопрос, как компенсируются права собственников, назначить ответственных за создание инфраструктуры – с одной стороны, это полномочия субъекта, но не все субъекты способны это сделать. Сейчас по городам есть локальные истории, когда муниципалитет пытается сделать что-то в духе московской реновации, но там тут же возникают и скандалы, потому что вопрос этот очень многоплановый», – добавила Разворотнева.

В целом эксперты ОНФ уверены, что проблема расселения граждан из ветхого жилья стоит очень остро, но оптимальные пути ее решения требуют тщательной проработки.