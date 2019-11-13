Эксперты ОНФ рассказали о том, как повысить эффективность преподавания ОБЖ в школах

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева провела круглый стол, участники которого обсудили преподавание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в школах России. Зачастую на таких уроках у школьников не формируются навыки здорового и безопасного образа жизни, а также поведения в чрезвычайных ситуациях. Есть проблемы и с обеспеченностью предмета педагогическими кадрами, их квалификацией. Эксперты ОНФ подчеркнули, что проекты новых Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) не вполне соответствуют ранее принятой концепции предмета и не решают ряд вопросов в сфере формирования у детей навыков безопасного поведения.

В связи с этим Народный фронт предложил создать межведомственную рабочую группу Министерства просвещения и Министерства высшего образования и науки по реализации концепции преподавания ОБЖ с участием ведущих экспертов организаций высшего профессионального и дополнительного образования, МЧС, а также представителей детских и молодежных общественных объединений.

Работа такой группы должна быть направлена на выработку решений в области формирования у детей культуры безопасного образа жизни на основании использования современных исследований, методик преподавания и практической подготовки в этой сфере. На круглом столе неоднократно отмечалось, что предотвращение несчастных случаев с детьми – это всеобщая непреходящая задача, поэтому экспертами ОНФ предложено проведение ежегодной конференции по вопросам формирования культуры здорового образа жизни и безопасной жизнедеятельности при участии Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства здравоохранения РФ, всех заинтересованных органов, организаций и инициативных лиц.

В частности, директор Центра экстренной психологической помощи МЧС Юлия Шойгу отметила, что сегодня в программах обучения ОБЖ важно сделать акцент на предупреждении несчастных случаев с детьми, научить ребенка не попадать в чрезвычайные ситуации.

«Основное в этой сфере деятельности – культура безопасного поведения как один из элементов общечеловеческой культуры. Например, пристегиваться за рулем – так же естественно, как чистить зубы по утрам. И школа может повлиять на формирование этой культуры и у детей, и у взрослых», – считает Шойгу.

Она добавила, что предмет ОБЖ должен стать простым, интересным и практико-ориентированным, ведь тот объем теоретического материала, который сегодня содержится в учебных программах, попросту отбивает у школьников желание учиться. На уроках нужно не только рассказывать детям о правилах поведения в той или иной ситуации, но и формировать элементарные практические навыки.

Заместитель директора средней общеобразовательной школы №52 городского округа Люберцы, учитель ОБЖ Дмитрий Баранников также отметил важность практической работы. По его мнению, в проекте новых ФГОСов касательно преподавания ОБЖ в начальной школе нужно сделать упор на ситуациях, которые характерны для жизни ребенка младшего школьного возраста. «Уже в начальной школе можно рассказать ребенку о безопасном поведении на льду, в лифте или об опасности петард, сообщить о телефонах спасения – куда звонить в той или иной опасной ситуации. Необходимо дать азы знаний и по антитеррористической теме», – сказал Баранников.

Член Центрального штаба Народного фронта, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич затронул тему информационной безопасности детей в современном мире. Он также поднял вопрос уровня подготовки педагогических кадров для преподавания ОБЖ в школах. Заниматься этим должны абсолютные профессионалы, уверен он: «Тема антитерроризма сегодня крайне актуальна. Я не верю, что какой-либо преподаватель ОБЖ грамотно среагирует в опасной ситуации без особой психологической или практической подготовки. Это прежде всего стресс. И учитель должен уметь работать во время стресса. В то же время целесообразно включить обучение детей психологическим аспектам поведения в условиях террористической угрозы в новые ФГОСы».

О кадровых проблемах говорил и доцент кафедры анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности Уральского государственного педагогического университета Василий Гафнер. Он подчеркнул, что в школах катастрофически не хватает квалифицированных преподавателей ОБЖ. К примеру, в Свердловской области, по данным МЧС, в прошлом учебном году 25% школ не имели штатных учителей ОБЖ. Уровень их подготовки в вузах и педагогических колледжах падает, отсутствует связь обучающих программ и методики преподавания с современной наукой. В высших и среднеспециальных учебных заведениях учителей начальной школы не готовят к преподаванию ОБЖ, нет даже такого предмета – «Методика обучения основам безопасности жизнедеятельности». Необходимо лучше готовить и повышать квалификацию в данном направлении, особенно учителей начальной школы, подчеркнул Гафнер.

Шмелева отметила, что сегодня необходимо воплотить концепцию ОБЖ в новых ФГОСах, обеспечить системный и поступательный характер обучения детей навыкам безопасного поведения в обществе. Также приходится признать, что вопрос подготовки педагогов для преподавания ОБЖ не проработан, а та материально-техническая база, которая сегодня есть, без ее обновления не позволит использовать в полной мере новые технологии образования для формирования у детей культуры безопасного и здорового образа жизни.

«Мы предлагаем создать постоянно действующую рабочую группу при Министерстве просвещения РФ для совершенствования содержания учебного предмета ОБЖ и создания условий для его реализации. Члены рабочей группы могли бы разработать и предложить меры, необходимые для решения вопросов подготовки педагогических кадров, повышения их квалификации, а также проводить мониторинг лучших практик дополнительного образования в области формирования навыков здорового образа жизни и безопасного поведения в различных областях жизнедеятельности, способствовать их популяризации. При обучении детей основам безопасности жизнедеятельности должна быть сформирована единая комплексная система, включающая основное и дополнительное образование», – резюмировала Шмелева.