«Молодежка ОНФ» в Коми провела субботник на стадионе технических видов спорта в Сыктывкаре

Команда «Молодежки ОНФ» в Республике Коми провела субботник на стадионе технических видов спорта в Сыктывкаре, где проводятся соревнования по зимним видам автомобильного спорта. В преддверии открытия сезона общественники привели в порядок территорию, после этого приняли участие в проведении открытого урока вождения на квадроциклах для всех желающих.

«Для участников команды «Молодежки ОНФ» в Коми помощь в работе стадиона технических видов спорта в Сыктывкаре – хорошая традиция. Ведь молодые люди приняли участие в возрождении и открытии в 2017 году этого спортивного объекта, территория которого 15 лет была заброшена и не использовалась», — сообщил участник команды «Молодежки ОНФ» в Республике Коми Владимир Патракеев.

Молодые люди собрали и утилизировали несколько кубометров мусора и спиленных ветвей деревьев в результате плановой обрезки для подготовки автомобильного трека к безопасной работе. В ходе субботника общественники также разобрали и утилизировали остатки давно сгоревшего хозяйственного домика на территории стадиона. Команда «Молодежки ОНФ» в Коми вместе с представителями Федерации автомобильного спорта Республики Коми в дальнейшем примет участие в субботнике по возведению нового щитового домика для посетителей, где можно будет переодеться и попить чай.

После субботника представители команды «Молодежки ОНФ» приняли участие в проведении открытого урока вождения на квадроциклах. Занятие подарило молодым людям и приглашенным местным жителям не только много положительных эмоций, но и дало возможность получить реальные навыки безопасного вождения на четырехколесной мотоциклетной технике под руководством опытных наставников из Федерации автомобильного спорта республики.

«Все оказались в восторге от урока. Стадион в Сыктывкаре — одна из немногих площадок для занятия техническими видами спорта в регионе. Это важная составляющая здорового образа жизни, в первую очередь для молодых людей, которые увлекаются техникой и активными видами спорта. После возрождения стадиона «Молодежка ОНФ» в Коми постоянно проводит на его территории социальные и спортивные акции. Мы продолжим это делать», — отметил координатор команды «Молодежки ОНФ» в Республике Коми Кирилл Обрезков.

Общественники напомнили, что на возрожденном стадионе в прошедшие зимние периоды организовали бесплатные уроки контраварийного вождения — в качестве наставника выступил участник команды «Молодежки ОНФ» в Коми, председатель Федерации автомобильного спорта Республики Коми Олег Бекетов. А в 2018 г. «Молодежка ОНФ» в Коми приняла участие в организации на стадионе первых в регионе соревнований по зимнему дрифту.