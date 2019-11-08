Команда проекта ОНФ «Регион заботы» поделилась опытом с участниками конференции «Развитие паллиативной помощи взрослым и детям»

Руководитель проекта ОНФ «Регион заботы» Борис Хесин и эксперт по цифровой трансформации Алексей Рогатнев выступили в Москве на V ежегодной конференции с международным участием «Развитие паллиативной помощи взрослым и детям». Они рассказали о методологии разработки программ, презентовали «Интерактивный портрет региона», поделились аналитической информацией по пилотным регионам, вошедшим в проект ОНФ, и планами на дальнейшую работу по развитию системы оказания паллиативной помощи в субъектах.

Как рассказал Хесин, для 15 включенных во второй этап работы регионов, которые «Регион заботы» будет сопровождать в ежедневном режиме, команда проекта подготовит план мероприятий с пошаговой детализацией, рассчитает необходимые ресурсы для достижения целевых показателей программы развития оказания паллиативной помощи (кадры, оборудование, инфраструктуру и так далее), а также подготовит для пилотных субъектов нормативно-правовые акты, принятие которых на региональном законодательном уровне позволит эффективно реализовывать программы.

Также Хесин рассказал о работе проектного офиса по расширению целевого назначения федеральных субсидий на развитие паллиативной помощи в регионах: «Сейчас эти федеральные деньги можно использовать только на закупку медицинских изделий и лекарственных препаратов, в том числе наркотических и психотропных. За прошедшие два года регионы в большей степени уже оснастили медицинские организации необходимым оборудованием. Дальнейшая закупка кроватей и других медизделий будет уже неэффективным использованием бюджетных средств. Считаю, что регионам необходимо предоставить разумную свободу в расходовании федеральной субсидии в последующие годы. Так как они лучше знают, в чем медицинские организации в регионе нуждаются в текущий период времени для повышения качества оказания и доступности паллиативной помощи».

Хесин предложил включить в правила предоставления федеральных субсидий еще восемь направлений расходования средств, реализация которых повысит доступность и качество оказания паллиативной помощи в стране.

«В их числе – обеспечение отделений выездной патронажной паллиативной помощи легковым немедицинским транспортом, техническое оснащение мест хранения наркотиков в медицинских организациях, создание в регионах координационных центров по предоставлению паллиативной помощи, а также прокатных центров медицинского оборудования для паллиативных пациентов, финансирование обучения врачей и медсестер и другие направления. В ближайшее время этот вопрос будет обсуждаться совместно с Минздравом РФ», – отметил Хесин.

Особый интерес у участников конференции – главных внештатных специалистов по паллиативной помощи в регионах – вызвал «Интерактивный портрет региона». Этот инструмент позволяет систематизировать информацию по организациям, персоналу и множеству других параметров, формировать и визуализировать отчеты, необходимые для принятия наиболее взвешенных управленческих решений. Командой проекта он использовался при сведении воедино большого объема полученных от регионов данных, для отображения их на карте, а также для моделирования региональной системы паллиативной медицинской помощи.