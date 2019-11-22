Эксперты ОНФ: Система утилизации батареек должна начаться с организации их сбора и создания эффективной нормативной базы

На площадке Общероссийского народного фронта прошел круглый стол «Формирование эффективной системы сбора и утилизации батареек в Российской Федерации». Модераторы круглого стола сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель тематической площадки «Экология» Елена Цунаева и советник руководителя исполкома ОНФ, эксперт тематической площадки «Экология» Александр Коган подчеркнули: система утилизации батареек должна начаться с организации их сбора и создания эффективной нормативной базы.

В заседании приняли участие эксперты Общероссийского народного фронта, руководители и представители федеральных органов власти, представители бизнеса, работающие в сфере обращения с отходами, профильные некоммерческие организации (НКО).

Участники обсуждали проект приказа Минприроды России «Об утверждении требований при обращении с группами однородных отходов I–V классов», которым запрещается выбрасывать батарейки вместе с остальным мусором.

Цунаева призвала учитывать социальные последствия принимаемых решений: «Для нас важно, чтобы люди не стали больше платить. Сейчас мы говорим про батарейки, обсуждаем вопрос утилизации, а через год может возникнуть еще какая-нибудь история, и выяснится, что люди еще должны добавить денег к плате за вывоз мусора, которая уже определена».

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин отметил, что прежде чем запрещать гражданам выбрасывать батарейки вместе с бытовым мусором, необходимо создать для граждан соответствующие условия и сформировать мощности по переработке батареек.

Коган обратил внимание участников круглого стола на остроту обсуждаемой проблемы: «Без проведения утилизации, по экспертным оценкам, площадь зараженной батарейками территории в нашей стране может быть сопоставима с площадью государства Кувейт».

По его мнению, необходимо четко определить требования к емкостям для накопления отработанных батареек и к местам их накопления, в том числе при организации в жилом фонде, в торговых помещения и в административных и офисных зданиях, включая требования к поврежденным батарейкам. Также следует организовать и нормативно урегулировать все этапы обращения с таким опасным видом отходов, определить источники финансирования создания инфраструктуры сбора и переработки.

Коган высказал предложение, что управляющие компании или органы местного самоуправления могли бы организовывать места сбора опасных отходов за счет субсидий регионам на обустройство мест накопления коммунальных отходов. Также одним из источников финансирования должна стать расширенная ответственность производителя (РОП).

Представители Минприроды выступили за то, чтобы финансирование осуществлялось и за счет производителей батареек через механизм РОП.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев обратил внимание участников круглого стола на необходимость увязки работы федерального оператора по обращению с отходами I и II класса с деятельностью региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, поскольку элементы питания хоть и относятся ко II классу, но входят в состав бытового мусора.

Также Буцаев отметил, что внедрение раздельного сбора в рамках жилого фонда способно в ускоренном темпе поднять уровень сбора и переработки батареек до 60%.

По мнению экспертов ОНФ, эффективность системы сбора использованных батареек можно обеспечить, организовав точки сбора непосредственно в жилых домах, крупных торговых сетях и при волонтерском сборе с привлечением активистов.

«Нормативное регулирование, касающееся батареек, пока не действует в полной мере. Отсутствует удобная для граждан инфраструктура, не определены источники финансирования ее создания. Необходимо синхронизировать всю нормативную базу, чтобы появилась четкая ответственность за проведение сбора и утилизации», – подчеркнула Цунаева.

По итогам круглого стола эксперты Общероссийского народного фронта подготовят резолюцию, которую направят в Минприроды России.