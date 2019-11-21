Активисты ОНФ в Коми помогли сохранить библиотеку в деревне Туискерес Усть-Вымского района

После вмешательства активистов Общероссийского народного фронта в Республике Коми библиотека в деревне Туискерес Усть-Вымского района вновь открылась для посетителей. Теперь 200 человек, которые проживают в деревне и очень ждали возобновления работы учреждения культуры, смогут читать произведения отечественных и зарубежных авторов.

Ранее в региональное отделение ОНФ обратились местные жители и рассказали, что несмотря на то, что библиотека была востребованной, 1 мая 2019 г. ее закрыли. Это произошло в ходе реорганизации библиотечной системы. Люди забили тревогу, и, не найдя понимания на месте, обратились в ОНФ.

В ноябре 2019 г. библиотека вновь заработала. Представители Народного фронта в Коми убедились в этом в ходе выездного рейда. Общественники встретились с главой администрации Усть-Вымского района Галиной Плетцер, которая сообщила, что после обращения активистов ОНФ решение вопроса о возобновлении работы библиотеки было взято на контроль. По ее словам, трудность была вызвана нехваткой кадров, но проблему удалось решить.

«Сохранение библиотек на селе, других сельских очагов культуры, лечебных учреждений, школ, контроль строительства новых объектов – одна из основных задач ОНФ. Для этого Народный фронт запустил проект «Село. Территория развития». Общественники проводят мониторинги, реагируют на сигналы граждан и обращаются с инициативами в органы власти всех уровней для решения вопросов. Поэтому мы не оставили без внимания ситуацию с библиотекой в Туискересе. Рады, что вопрос решен положительно», — прокомментировала эксперт ОНФ в Коми, член региональной Общественной палаты Нина Новикова.

В ходе поездки в Усть-Вымский район удалось решить и ряд других вопросов. Так, жители собрали более 400 подписей за сохранение туристической базы «Незабудка» в деревне Семуково. По словам граждан, туристическая база оказалась под угрозой закрытия по причине того, что у муниципалитета нет средств на ремонт здания. В то же время жители отмечают, что на турбазе проводятся слеты для подростков, развивается этнографический туризм и краеведение, проводятся разнообразные семинары, сборы и мастер-классы. На встрече с общественниками руководство района пообещало сохранить востребованный взрослыми и детьми очаг культуры и отдыха в деревне Семуково.

Также районные власти заверили, что в городе Микунь будут обустроены пешеходные дорожки. С участием экспертов тематической площадки ОНФ «Культура» и представителей Общественной палаты Республики Коми будет проведен круглый стол по вопросам доступности точек продажи печатной продукции, популяризации чтения и сохранения культурного наследия.

«Прямой разговор со всеми заинтересованными сторонами дает результаты. Выездные рейды в сельские районы, встречи с представителями местных властей и гражданами для решения вопросов, волнующих жителей, будут продолжены», — отметила член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.