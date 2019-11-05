Эксперты ОНФ направят президенту предложения по информатизации здравоохранения

Эксперты тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» вместе с представителями Счетной палаты, Минздрава и других ведомств провели круглый стол по теме «Ход исполнения мероприятий нацпроекта «Здравоохранение» в сфере информатизации». Участники подчеркнули необходимость создания единой цифровой платформы, которая позволит медучреждениям в различных регионах обмениваться информацией, а также обеспечит доступ к единой базе данных пациентов. Свои предложения эксперты направят президенту страны, лидеру Народного фронта Владимиру Путину.

Вопрос об обеспечении доступом к сети Интернет всех медорганизаций в России президент Владимир Путин поднял перед Федеральным собранием еще 1 декабря 2016 г. Затем эта тема стала одной из ключевых в нацпроекте «Здравоохранение». Напомним, в нем предусмотрена реализация федерального проекта «Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной системы ЕГИСЗ». Планируется, что к 31 декабря 2022 г. государственные информационные системы в сфере здравоохранения будут реализованы во всех 85 субъектах РФ.

«Для развития информатизации здравоохранения в стране сделано достаточно много, однако это касается в основном крупных лечебных учреждений: научно-исследовательских институтов, многопрофильных больниц. Это очень дорогое удовольствие, в том числе поддержание системы. Многие говорили, что на разработку этой системы затрачены большие деньги, – сообщил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль. – Сегодня мы говорим о первичном звене – поликлиниках, ФАПах и так далее, куда должен прийти интернет. Выделены колоссальные деньги, но остается настороженность, как будет исполнен бюджет и что это даст для конкретного врача и пациента». Рошаль отметил, что информатизация не должна усложнить жизнь медикам. Наоборот, электронные технологии призваны помочь специалистам, чтобы, например, при необходимости они могли проконсультироваться с коллегами, воспользовавшись видеосвязью и т.д. Поэтому обучению кадров необходимо уделить самое пристальное внимание, отметил Рошаль.

Пользу в цифровизации должны видеть и врачи, и пациенты, заявила эксперт тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» Ирина Солдатова: «Что нужно пациенту? Пациент должен иметь доступ к своей электронной карте в любой точке страны, где бы он ни оказался. То же самое нужно врачу – куда бы он ни попал, будь это частная организация или федеральное учреждение, обычная поликлиника или стационар, ему должно быть там комфортно работать», – подчеркнула эксперт ОНФ.

Руководитель проекта ОНФ «За честные закупки» Валерий Алексеев добавил, что благодаря информатизации можно было бы решить множество простых задач в сфере здравоохранения, которые мешают работать медикам. Например, врачей штрафуют, если они ошибутся даже в одной букве при указании диагноза. Использование такого программного инструмента, как подчеркивание красным или самоисправление, могло бы избавить их от этой проблемы, указал он.

Заместитель начальника инспекции по здравоохранению Счетной палаты РФ Снежана Романова между тем рассказала, что на 1 октября 2019 г. ведомство отметило отклонение от графика закупок по подключению к сети фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. «Риски отклонения от графика увеличиваются. Также имеется отклонение по графику автоматизации рабочих мест, по которым не были проведены закупки», – указала она. Романова напомнила, что объем финансирования проекта в 2019 г. составил 14,2 млрд руб., однако исполнение на октябрь составляет лишь 5,3 млрд руб. «Это несет риски неполного освоения бюджетных средств на реализацию проекта 2019 года и, как следствие, недостижение целей данного проекта. Это вопросы и к Минздраву, и к регионам», – подчеркнула Романова. В целом на реализацию проекта в 2019–2024 гг. планируется выделить 113,8 млрд руб. целевого финансирования, указала Романова.

Заместитель министра здравоохранения РФ Елена Бойко признала, что Минздрав настораживают показатели шести регионов: Архангельской, Владимирской, Ивановской, Новосибирской, Ярославской областей и Ставропольского края. «В отношении других субъектов все запланированное пока идет без отклонения от графика», – указала Бойко и пояснила, что цифровые технологии – это перечень мероприятий, которые могут растянуться на продолжительное время. Расчеты всегда идут по исполнению контрактов.

Кроме того, она добавила, что основной риск – это отсутствие компетенции на местах, включая главврачей, органы управления здравоохранением в субъектах и т.д. «И здесь вы можете нам помочь обеспечить это понимание, довести его до руководителя каждой организации и структурного подразделения», – обратилась Бойко к участникам совещания.

Рошаль ответил, что ОНФ всегда готов подключиться и работать как с отстающими регионами, так и с остальными, чтобы все процессы по информатизации в них продвигались максимально успешно.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Новосибирской области, вице-президент некоммерческого партнерства «Национальная медицинская палата» Сергей Дорофеев поднял вопрос, какой должна быть информационная система в субъектах. Если она у каждого своя, врачи, которые меняют работу и переезжают в другой регион, будут испытывать дополнительный стресс, поскольку им придется заново осваивать весь интерфейс. «Необходимо разработать единый программный продукт. И это сэкономит много денег», – подчеркнул Дорофеев. Также важно работать над упрощением программы, а это проще сделать именно с единой системой по всей стране, а не с каждой отдельно взятой по региону. В противном случае новые технологии отбивают у медиков желание работать. Дорофеев рассказал, что Нацмедпалата опросила врачей всех 85 субъектов, довольны ли они нынешней информационной системой в своем регионе, и ответ у всех был отрицательный.

На необходимость типовой программы указал и президент Ассоциации развития медицинских информационных технологий (АРМИТ) Михаил Эльянов. «Это обеспечит колоссальный эффект при совершенно микроскопических вложениях. Нам точно не надо, чтобы было 25 разных программ», – подчеркнул он. Эльянов добавил, что к программе должны иметь доступ и губернатор, и местный министр, и Счетная палата, а также, возможно, прокуратура.

Член Центральной ревизионной комиссии ОНФ, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев также заявил об отсутствии уверенности в том, что программы, которые будут разработаны в регионах, позволят обмениваться информацией между всеми медучреждениями по стране. «Это угрожает эффективности всей системы», – подчеркнул он. Пациенту в таком случае вновь придется бегать по всем учреждениям и собирать бумажные справки, рецепты и прочее. Кроме того, электронная система должна облегчить труд врача и дать ему возможность уделить больше времени пациенту, а не создать дополнительную нагрузку на медиков. Поэтому Жулев призвал сосредоточить работу на создании единой цифровой платформы с единым нормативным регулированием.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ярославской области, председатель совета региональной общественной организации «Ассоциация медицинских работников Ярославской области» Ирина Комарова рассказала, что больницы в области работают по трем разным информационным системам. «Это создает нестыковки», – отметила она. Особенно много времени и сил отнимает у врачей ввод данных для мониторингов, поскольку одну и ту же информацию приходится вводить сначала в разные системы. При одной информационной системе на всю страну врачам было бы работать легче, уверена Комарова. О необходимости интегрированной единой системы заявила и председатель медицинской палаты Республики Башкортостан, председатель координационного совета НМП в Приволжском федеральном округе Дамира Сабирзянова.

Главврач Иркутской городской больницы №7, главный внештатный специалист по паллиативной помощи Сибирского федерального округа Александр Бессонов напомнил, что средний возраст большинства врачей по стране колеблется в районе 50 лет. Не все могут сразу же начать оперативно работать с вводом данных. И электронная система должна здесь помогать врачу и медперсоналу, а не усложнять им работу.

С ним согласился и член Центрального штаба ОНФ, председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук. Электронную программу необходимо выстроить так, чтобы любой медицинский специалист, и тот, который закончил вуз 30 лет назад, и тот, который закончил вуз 5 лет назад, мог спокойно войти в систему и работать в ней, подчеркнул Мохначук. Он добавил, что создание единой системы в нашей стране вполне логично. Правила дорожного движения, например, также одинаковы для всех граждан, и, опираясь на них, кто-то ездит быстрее, кто-то – медленнее. Однако именно единая система позволит пациенту, который приехал в другой регион, обратиться там к врачу, и медик по его электронной медкарте назначит ему лечение.

Если есть специалисты, которые обладают компетенцией и в области информационных технологий, и в области здравоохранения, тогда проект по созданию электронной системы будет успешным, отметил руководитель направления медицинских решений «Технополис» Павел Кожин. Однако чаще всего врачи – не айтишники, и айтишники – не медики. Когда они не слышат друг друга, результат получается такой, что с системой работать невозможно. Он призвал создать центры компетенций по информатизации здравоохранения, где должны обучаться и врачи, и руководители IT-служб, и представители других ведомств в системе здравоохранения. Это позволит врачам, руководителям ответственных структурных подразделений пройти обучение, вернуться к себе в регионы и четко предъявить требования, какой должна быть электронная система. Подобный центр уже существует в Первом Московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова, добавил Кожин.

Также среди вопросов, которые нужно доработать, отсутствие нормативного регулирования в медицинской документации. Прежде всего это касается медкарт амбулаторного и стационарного больного, добавила руководитель юридической службы Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Лилия Айдарова. Необходимо как можно скорее закрепить статус этих документов в электронном виде, отметила она. Также остается проблема электронной подписи пациента, поскольку медработники обязаны получить от него информированное добровольное согласие на медпопощь либо отказ от нее. Кроме того, не отрегулированы вопросы по внутреннему документообороту в медицинских организациях, например в какой форме должны выпускаться приказы и т.д.

О недостаточности существующей нормативно-правовой базы заявила и сопредседатель регионального штаба ОНФ в Московской области, депутат Госдумы Наталья Санина. Затем она рассказала, что в Московской области также существует несколько электронных программ для медиков: по электронной карте, электронному рецепту и т.д. Однако большой вопрос, насколько в полной мере все они используются специалистами. Между тем качественная электронная система может стать неоценимым помощником в работе врача и, например, при выборе им лекарств для пациента подчеркивать красным несовместимые препараты.

Член Центрального штаба, ведущая телепрограмм о здоровье на Первом канале Елена Малышева отметила, что нынешний круглый стол – это поиск общего языка для всех участников процесса, поскольку в задачи ОНФ входит не только проверка, как реализуется государственная программа по информатизации, но и выявление проблем, работа над их решением. Она напомнила: «Народный фронт всегда будет высказывать свое мнение президенту России, не подотчетное никаким организациям, министерствам и так далее. И именно в этом качестве он важен президенту России».

По ее мнению, российские медики, как и многие их коллеги по всему миру, проходят трудный период роста, когда к врачу предъявляются совершенно новые требования. «Однако теперь это наш мир, мир электронных технологий. На сегодня сделано очень много на законодательном уровне, чтобы эта система начала работать. И мы будем двигаться дальше», – подчеркнула Малышева.

Подводя итоги заседания, Рошаль также указал на важность создания единой электронной системы, которая станет основой для работы медучреждений во всех регионах страны. При этом речь не идет о том, чтобы поручать ее разработку какой-либо одной организации. Речь идет о том, чтобы были четкие критерии к программам, которые включали бы все важные вопросы. Это позволит медикам унифицировать работу, создать общую базу данных пациентов по стране и обмениваться необходимой информацией между регионами.

Он добавил, что для полноценной работы системы информатизации, когда она полезна и для врачей, и для пациентов, важно скоординировать усилия. По мнению Рошаля, необходимо создать коллективный орган при Минздраве, который бы отражал разные точки зрения. Он напомнил, что задача Общероссийского народного фронта – контролировать исполнение поручений и указов президента. «Мы будем внимательно следить за работой по информатизации здравоохранения в регионах. Через несколько месяцев мы вернемся к этому разговору и посмотрим, какие из поднятых вопросов решены, а какие нет. Кроме того, по сегодняшнему совещанию мы сделаем заключение, которое направим президенту страны», – подчеркнул Рошаль.