Кузнецов о работе с обращениями граждан на прямую линию с президентом: ОНФ выполнит роль шлюза между волонтерами и теми, кто нуждается в помощи

Руководитель Исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов рассказал о первых шагах общественников по работе с обращениями, поступающими к президенту России от граждан. Такое предложение ОНФ одобрил Владимир Путин на встрече с общественниками, приуроченной к расширенному заседанию президиума Госсовета по здравоохранению в Светлогорске Калининградской области. Кузнецов пояснил, что в настоящий момент эксперты видят три этапа реализации данной инициативы.

«Сначала мы в ручном режиме будем отрабатывать. Возьмем вопросы, поступившие в июне на прямую линию, сделаем так, чтобы помощь была оказана всем, кто о ней просил. Следующим этапом будем мониторить паблики – активность граждан в них высокая – и будем стараться приходить на помощь туда, где у людей возникают проблемы, в инициативном порядке», – пояснил глава Исполкома ОНФ.

Далее до конца года в ОНФ разработают мобильное приложение, которое можно будет скачать на телефон и через него задавать вопросы, рассказывать о проблемах.

«Речь идет даже не о десятках тысяч – о миллионах обращений, – напомнил Михаил Кузнецов. – Конечно, нам не справиться своими силами, и регионам не справиться, тем более что не все просьбы укладываются в полномочия региона или муниципалитета. Постараемся консолидировать волонтерский корпус. Тех, кто помогает другим по зову души. А мы выполним роль такого шлюза между волонтерами и людьми, которые сегодня находятся в трудной жизненной ситуации. Это большая работа, сделаем все, чтобы не подвести президента», – пообещал он.

«В 80% случаев местная власть не может решить обозначенную проблему – задача лежит в сфере деятельности волонтера, но он о ней не знает! Отдайте ее волонтерам, и они решат все до прямой линии», – добавил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Калининградской области Олег Авдыш, который и обратился с инициативой к лидеру ОНФ.