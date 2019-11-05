Активисты ОНФ в Коми провели в селе Выльгорт Большой этнографический диктант

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Коми в рамках мероприятий в честь Дня народного единства присоединились к международной акции «Большой этнографический диктант», который проходит по всей стране и за рубежом. Общественники организовали диктант для всех желающих в музее истории и культуры имени Эмилии Налимовой в селе Выльгорт Сыктывдинского района. В акции приняли участие около 30 местных жителей.

«Международная акция «Большой этнографический диктант» — это культурно-просветительское мероприятие, которое позволяет оценить знания населения о народах, проживающих в России, и общий уровень этнокультурной грамотности. Акция способствует гармонизации межэтнических отношений, а также привлечению внимания к этнографической науке. Символично, что мероприятие приурочено к Дню народного единства. Ведь знание истории, знание своих корней — это основа для народного единения», — прокомментировала член регионального штаба Народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Культура» в Республике Коми Елена Маргелова.

Участникам этнографического диктанта предложили ответить на 30 вопросов об истории и этнографии России и Республики Коми.

По словам эксперта тематической площадки ОНФ «Культура» в Республике Коми, директора Сыктывдинского музейного объединения Владимира Муравьева, вопросы были непростыми. Например, о приметах народа коми, о том, как переводятся некоторые слова. На написание диктанта участникам было дано 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий — 100.

«В селе Выльгорт у активистов Народного фронта сложилось очень хорошее взаимодействие с жителями в вопросах развития культуры. В июне 2019 г. общественники провели ко Дню России акцию для детей «Идем в музей». В музее истории и культуры для ребят провели программу «Как учились в старину. Мы планируем расширять это направление работы», — сказала Елена Маргелова.