Во фракции «Единая Россия» поддержали инициативу ОНФ о распространении штрафов за «выбивание кредитных долгов» на банки

Инициатива ОНФ о распространении на кредитные организации административной ответственности за совершение противоправных действий при взимании просроченной задолженности с заемщиков получила поддержку сразу двух экспертно-консультативных советов фракции «Единая Россия» – по вопросам обеспечения жильем, развития ЖКХ и благоустройства, а также по совершенствованию законодательства в сфере регулирования финансового рынка и банковского сектора. После рассмотрения на координационном совете фракции она будет внесена в Государственную думу.

Законопроект на рассмотрение фракции «Единая Россия» был внесен в августе этого года координатором законодательных инициатив ОНФ, депутатом Госдумы Натальей Костенко.

Напомним, в 2016 г. Госдума приняла закон, определивший правила совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности физлиц.

В частности, определены допустимые способы взаимодействия с должником и условия их применения, например ограничено число личных встреч и телефонных переговоров (не более одной встречи и не более двух звонков в неделю, при этом недопустимы звонки в ночное время), запрещено раскрывать информацию о должнике, о его задолженности и о процессе взимания долга третьим лицам (в том числе сообщать о долге соседям должника или коллегам по работе), а также запрещено привлекать к взаимодействию с должником лиц с криминальным прошлым.

Закрепление строгих рамок допустимого при ведении работы с должниками потребовалось в связи с участившимися злоупотреблениями со стороны кредиторов. Так, к примеру, в 2015 г. резонанс получило дело, когда в Омске клиенту, задолжавшему банку 6 тыс. руб., по телефону пригрозили убийством матери, а позже получил известность скандал с сотрудниками московского банка, угрожавшими должнику изнасилованием дочери и убийством жены.

Ответственность за нарушение этих правил предусматривается достаточно серьезная: для граждан – штраф до 50 тыс. руб., для должностных лиц – до 100 тыс. руб. или дисквалификация сроком до одного года, а для юрлиц – штраф до 200 тыс. руб.

Однако в субъекты административной ответственности за подобные противозаконные действия попали только коллекторские агентства и микрофинансовые организации. При этом неясно, по каким причинам законодатель исключил из числа возможных правонарушителей кредитные организации, которые, как показывает судебная практика, также достаточно часто нарушают правила взыскания просроченной задолженности.

В отсутствие ответственности кредитные организации как нарушали безнаказанно права граждан, так и продолжают это делать.

На практике нередки случаи, когда представители банков при выбивании долгов прибегают к угрозам и оскорблениям как самого заемщика, так и членов его семьи, допускаемым как в ходе телефонных переговоров, так и с помощью соцсетей и других способов. Причем для очернения репутации заемщика представители банков работают «по всем каналам», в том числе публикуют угрозы и оскорбления в социальных сетях на личной странице заемщика.

За прошедшие три года в стране сложилась вполне однозначная судебная практика – суды, в том числе и Верховный суд, признают нарушение правил взыскания банками, но прекращают производства, прямо указывая на отсутствие состава правонарушения.

«Очевидно, у законодателя была надежда на иную, чем у коллекторов, правовую культуру и коммуникации с клиентами в банках. Однако жизнь показала несостоятельность таких иллюзий. Сотрудники банков не гнушаются использовать те же инструменты давления, понимая свою безнаказанность. В связи с чем мы и предлагаем урегулировать сложившуюся правовую коллизию и убрать из Кодекса об административных правонарушениях норму, освобождающую от ответственности кредитные организации. Важно, что Минфин и Центробанк также поддержали инициативу и сообщили во фракцию «Единая Россия», что Минюст РФ также работает над законодательным решением этой проблемы. Это не может не радовать, так как означает, что проволочек с принятием полезного для граждан законопроекта не будет», – отметила Наталья Костенко.