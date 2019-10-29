Путин поручил правительству изучить предложение представителя ОНФ об использовании маткапитала на газификацию жилья

Президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть возможность использования средств материнского капитала на оснащение жилья системами газоснабжения, водоотведения и водоснабжения, говорится в сообщении на сайте Кремля. Кроме того, глава государства поручил кабмину обсудить вопрос о предоставлении льгот на оплату авиаперелета к месту лечения и обратно для детей-инвалидов, проживающих в Дальневосточном федеральном округе.

Доклад правительства по этим вопросам должен быть представлен до 15 ноября 2019 г. Поручения даны президентом по итогам встречи 6 сентября с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока. Предложения, касающиеся расширения способов использования маткапитала и льгот для перелета детей-инвалидов из ДФО, озвучил на встрече с главой государства член Центрального штаба ОНФ, председатель общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов.

«Средства материнского капитала можно направить на приобретение жилья, погашение ипотеки, улучшение жилищных условий. Однако для многих семей, особенно многодетных, очень важен вопрос оснащения базовой инженерной инфраструктурой – водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, поскольку они проживают в отдельных домах. Многие из них вынуждены привозить воду домой в канистрах и ведрах. А подключение частных домовладений к коммунальным сетям может быть очень затратным», – пояснил свое предложение Белоглазов.

По его словам, необходимо проработать механизм, который бы предотвращал мошенничества под видом подключения домов к коммунальным сетям или установки в них автономных систем водоснабжения и водоотведения за счет маткапитала. Мошенники могут обмануть доверчивых людей, заманив их дешевыми предложениями и отобрав у них деньги под предлогом предоплаты.

Белоглазов обратил внимание и на необходимость льготного перелета для детей-инвалидов с Дальнего Востока: «Дети-инвалиды, проживающие на материковой части ДФО, добираются до места лечения и обратно субсидируемым железнодорожным транспортом. Кроме тех случаев, когда авиационный перелет дешевле железнодорожного переезда, что для Дальнего Востока очень маловероятно. Основная часть детей лечится в европейской части России. К примеру, от Хабаровска до Москвы железнодорожный переезд займет шесть суток. Можно себе представить, в каком состоянии ребенок-инвалид приезжает спустя шесть суток. Затем, получив лечение, он возвращается обратно еще через шесть суток. Если ехать из Владивостока, к этому пути надо добавить еще 12 часов. Поэтому надо предоставить возможность детям-инвалидам из ДФО добираться до места лечения преимущественно авиационным транспортом».