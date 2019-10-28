«Молодежка ОНФ» в Коми в рамках акции «Герои среди нас» посетила ветерана спецназа и разведки Вооруженных сил РФ

Участники команды «Молодежка ОНФ» в Республике Коми присоединились к всероссийской акции «Герои среди нас», старт которой был дан 24 октября, в День подразделений специального назначения. Молодые люди посетили в городе Сыктывкаре ветерана спецназа и разведки Вооруженных сил РФ, подполковника запаса Сергея Будякова.

Ветеран рассказал, что в разведке служат в основном люди, способные на поступок, важнейший принцип которого — чтобы выжил товарищ. Он отметил, что на войне, в экстремальной ситуации человек показывает себя в истинном свете.

«На «гражданке» человек может быть самым простым и даже хулиганом, а на войне он оказывается героем, рискует собой ради спасения жизни своего раненого товарища. И, наоборот, — «герой» и «яркий» в мирное время человек в экстремальной ситуации, на поле боя, может оказаться на самом деле трусом и предателем. Патриотизм, взаимовыручка, ответственность — это не громкие слова, а то, что на самом деле должно быть заложено внутри человека. Ребята из «Молодежки ОНФ», уделяя внимание ветеранам, делают доброе дело», — отметил Будяков.

Сергей Будяков — военный разведчик, всю свою жизнь отдавший служению Родине. Он защищал интересы страны не только на ее территории, но и за ее пределами. Во время встречи с молодежью он не раз говорил о том, что если позвонят, он уже завтра будет готов выехать и выполнить приказ.

Молодые люди рассказали, что Будяков — не только пример мужества и патриотизма, образец для подражания, но и открытый, душевный человек, занимающийся общественной деятельностью, патриотическим воспитанием молодежи и сохранением связи поколений. Команда «Молодежки ОНФ» в Коми поздравила ветерана с праздником.

«Такие встречи с ветеранами очень важны. Это дань уважения людям, посвятившимися себя служению Родине. Это возможность для молодежи обрести опыт и ценности в общении с настоящими патриотами страны», — сказал координатор команды «Молодежки ОНФ» в Республике Коми Кирилл Обрезков.

К акции «Герои среди нас» может присоединиться любой желающий. Главное — опубликовать пост в социальной сети «ВКонтакте», указав хештег #героисрединас, #героинашеговремени, #МолодежкаОНФ. После этого пост автоматически появится на сайте героисрединас.рф и пополнит базу историй.