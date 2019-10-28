Эксперты ОНФ: Новая редакция приказа Минздрава о ценах на лекарства не решит проблему несостоявшихся закупок препаратов

Эксперты проекта ОНФ «За честные закупки» 24 октября отправили в Министерство здравоохранения РФ отзыв на проект изменений приказа о начальных ценах на лекарства. По мнению общественников, документ нужно скорректировать, в текущей версии он не решит проблему несостоявшихся закупок препаратов.

Представители Народного фронта обеспокоены непрекращающимся с момента вступления в силу приказа Минздрава №871н ростом количества процедур, на которые не выходят поставщики лекарств. Так, если в 2017 г. общее количество составляло 27 тыс. процедур из 262 тыс. размещенных в Единой информационной системе, то в 2018 г. (в момент введения приказа №871н, без нормы о референтных ценах) – 54 тыс. из 304 тыс., а за первые 9 месяцев 2019 г. (дополнительно введены референтные цены) – 65 тыс. из 237 тыс. процедур.

«Спустя год Минздрав фактически признал, что приказ №871н надо менять, поручение президента о введении механизма референтных цен не выполнено, и даже состоялось несколько совещаний на эту тему. Мы с экспертным сообществом, специалистами в области госзакупок, предложили свой текст, новые подходы, но концептуально они не были приняты в текущей версии проекта приказа», – отметил эксперт проекта ОНФ «За честные закупки», главный юрист Института госзакупок Алексей Федоров.

Эксперты ОНФ высказали замечания по целому ряду пунктов. Так, предлагается сравнивать цены в разном базисе – с оптовой надбавкой и без. В соответствии с текстом проекта заказчикам нужно будет искать для запроса цен те компании, которые уже поставляли именно такие же лекарственные препараты. Также в новой редакции при расчете «референтных цен» не учитывается срок годности.

«Исходя из реальных размеров государства, многообразия субъектов 44-ФЗ, закупающих лекарства (федеральные министерства, региональные органы управления здравоохранением, лечебно-профилактические учреждения как в крупных городах, там и небольшие в удаленных местах, закрытые территориальные образования, силовые структуры), разных программ лекарственного обеспечения (12 высокозатратных нозологий, ВИЧ/гепатит, обеспечение необходимыми лекарственными средствами, закупки дорогостоящих препаратов под индивидуальные потребности пациентов и мелкие текущие закупки), различия в рынках лекарственных препаратов (не имеющих аналогов, имеющих один-два «дженерика», имеющих множество «дженериков»), единый жесткий порядок обоснования НМЦК вряд ли возможен, а при его внедрении наверняка повторится ситуация с несостоявшимся закупками», – заявил эксперт проекта ОНФ «За честные закупки» Константин Перов.

Координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы РФ Антон Гетта отметил, что после неоднократной критики приказа Минздрава со стороны экспертов ОНФ, наконец-то анонсированы изменения, однако документ пока не решает своей задачи.

«В данный момент проводится огромная работа по упрощению закупочного законодательства и вычищению из него негативно влияющих на реализацию закупочного процесса норм. Но в закупках лекарств, к сожалению, ситуация зашла в тупик. Несостоявшиеся закупки в таком количестве неминуемо скажутся на уровне обеспечения лекарствами. Мы рассчитываем, что Минздрав сделает выводы и по-настоящему переработает данный документ с привлечением широкого круга экспертов. В этом вопросе промедлений быть не должно», – заявил Гетта.