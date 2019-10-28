В ОНФ рассказали, что не зарегистрированный в России «Фризиум» поступит в семьи до конца следующей недели

Идеолог проекта ОНФ «Регион заботы», учредитель благотворительного фонда «Вера» Нюта Федермессер предполагает, что семьи, ожидающие не зарегистрированный в России препарат «Фризиум», получат его до конца следующей недели. Сегодня стало известно, что в Россию должен прибыть самолет с первой партией препарата, применяющегося для лечения детей, больных эпилепсией. После растамаживания груз поступит на склад Московского эндокринного завода, и в начале недели можно ожидать, что начнется доставка препарата в регионы.

Член Центрального штаба ОНФ, идеолог проекта ОНФ «Регион заботы» Нюта Федермессер считает, что четыре месяца для решения проблемы на федеральном уровне – беспрецедентно короткий срок. «Работали Минздрав, Минпромторг, Администрация президента, Общероссийский народный фронт, «Единая Россия», медики. Несколько НКО собирали данные с родителей. Сложная логистика, сложное решение на уровне правительства – все это вместе беспрецедентно быстро для подобного масштаба», – прокомментировала доставку груза в Россию Нюта Федермессер.

При этом общественница отметила: для семей, ожидающих препарат, это были месяцы ада, потому что это время, когда твой ребенок без лекарств. Для того чтобы задача была решена как можно быстрее, общественникам и ответственным лицам в ведомствах пришлось в течение четырех месяцев работать чуть ли не круглосуточно нон-стоп. Следующим этапом разрешения этой проблемы в целом Нюта Федермессер назвала регистрацию препарата, а также начало собственного производства.

«Кроме того, нам нужно менять законодательство в части наказания для людей, нарушивших правила оборота наркотических средств, действующих в интересах пациентов, будь то родители или медики, когда нарушение не повлекло утечки в нелегальный оборот, не принесло общественного вреда. Вот над чем сейчас продолжит работу ОНФ и «Регион заботы». Хорошо, что проблема вышла на такой уровень, и я уверена, мы можем ее решить, если не отступать», – рассказала Федермессер.

По мнению члена Центрального штаба ОНФ, препараты попадут в семьи, где их ожидают, примерно к концу следующей недели.