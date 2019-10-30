Эксперты ОНФ предложат Минпросвещения и Роспотребнадзору пути решения проблемы неподъемных школьных портфелей

Эксперты Общероссийского народного фронта на площадке Госдумы обсудят с представителями Минпросвещения и Роспотребнадзора пути решения проблемы неподъемных школьных портфелей. В частности, представители ОНФ предлагают предусмотреть возможность хранения и использования части учебных пособий в школах, а также применения учениками электронной формы обучения.

Ранее член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, депутат Госдумы РФ Наталья Костенко вместе с активистами регионального штаба ОНФ в Краснодарском крае и краснодарскими родительскими организациями провела контрольный замер веса ученических ранцев в лицее №48 города Краснодара. Согласно результатам взвешивания рюкзаков 13 учеников первых классов, в 40% случаев не было допущено перевеса. Вес самого ранца соответствовал нормативам только в трех случаях.

Средний вес школьных ранцев составил 2,5 кг, что превышает ограничения, предписанные в 2017 г. Роспотребнадзором в качестве требований безопасности, предъявляемых к учебным изданиям и ученическим портфелям.

Так, комплект учебников, который несет в школу ученик, не должен превышать 1,5 кг (1-2 классы), 2 кг (3-4 классы), 2,5 кг (5-6 классы), 3,5 кг (7-8 классы) и 4 кг (9-11 классы), а сам портфель не должен превышать по весу для школьника начальных классов 700 грамм, а для старших классов – 1 кг. Таким образом, максимальный вес ранца с учебниками для первоклашки в день не должен превышать 2,2 кг.

Однако данные требования, как выяснилось, повсеместно не соблюдаются. Больше всего страдают ученики начальной и средней школы, а именно со 2 по 8 классы.

Результаты предварительного исследования подтвердили данные, присланные в адрес депутата родителями, жалующимися на непосильную нагрузку, которую в прямом и переносном смысле несут современные ученики. В среднем вес портфеля учащегося сегодня составляет от 5 до 6,5 кг. При том что сам ученик может весить 25–35 кг.

Причины обсуждались на круглом столе, где присутствовали представители ОНФ, специалисты Роспотребнадзора, прокуратуры, минздрава, минобразования края, а также учителя школ и представители родительского сообщества. В результате было выявлено несколько проблем, способствующих «перевесам» школьных рюкзаков.

Во-первых, конкуренция между разработчиками школьных программам по разным предметам и производителями учебной литературы привела к тому, что к одному учебнику теперь как минимум прилагается рабочая тетрадь размером с учебник, а также еще ряд пособий. Например, к математике для начальной школы теперь нужно носить учебник, рабочую тетрадь, тетрадь для выполнения заданий, а также различные справочники и задачники. А в комплект по английскому языку входят пять наименований учебных пособий, которые требуется носить одновременно. Предмет «Окружающий мир» включает также ряд пособий: учебник, рабочую тетрадь, книгу тестов и атласы. Кроме того, появились учебники и вспомогательные пособия к предметам, для которых раньше в принципе ничего кроме тетради или альбома не требовалось, например по музыке, технологии, рисованию и даже физкультуре.

Во-вторых, процесс формирования расписания в школах не настроен на учет требований Роспотребнадзора и распределение нагрузки учебной литературой, которую нужно носить каждый день. Учителя также не дают рекомендаций и не строят учебный процесс таким образом, чтобы максимально разгрузить школьные ранцы, не дают рекомендаций, какие именно пособия понадобятся на следующем уроке. Нельзя забывать, что кроме учебников дети несут в школу сменную обувь, а также одежду на физкультуру.

В-третьих, «перегруз» учебниками во многом связан с перегрузом расписания уроками. Согласно СаПиНам, для учащихся начальной школы количество уроков не должно превышать пять, для учеников 5-6 классов – шесть, а для обучающихся 7–11 классов – семь. Между тем среднее число уроков для учеников начальной школы, согласно мониторингу ОНФ, – шесть уроков (занятия пять дней в неделю) и семь (занятия четыре дня в неделю). «Перегруз» уроками происходит в связи с не всегда понятным разделением предметов. Например, вместо русского языка и литературы сейчас четыре предмета, в том числе родной язык и родная речь. Естественно, учебных пособий, которые нужно носить ученикам в школу, в разы больше.

Эта проблема стоит остро не только в России. Но и разные страны по-разному стараются ее решать. Так, к примеру, Великобритания разрешает носить на уроки только учебные тетради, а учебная литература хранится в школах и используется только на занятиях. В Японии ученикам рекомендовано оставлять учебники в школьных ящиках, а учителям – работать с книжной нагрузкой через составление сбалансированного расписания. В США ограничили вес школьного ранца 10% от веса ребенка. В Индии суды обязывают штаты разрабатывать комплексную политику в этой сфере. В некоторых странах ограничивают назначение домашних заданий – не более двух предметов. Также активно в последние годы школами практикуется перевод учебников или перечня заданий в электронный вид, что позволяет не носить учебники из школы.

«А потом мы удивляемся, почему дети так ненавидят школу и учителей. У них просто расшатанная психика от учебной нагрузки и физическое истощение организма от перегруза ранцев. Представители Роспотребнадзора согласны с существующей проблемой и признаются, что проводят проверки, как правило, только по жалобам родителей. На следующей неделе в Государственной думе мы обсудим все выявленные проблемы и пути их решения с представителями Минпросвещения и Роспотребнадзором, соответствующие приглашения я уже направила руководителям данных ведомств», – заявила Костенко.

Она отметила, что нужно выстроить систему постоянного мониторинга и контроля за исполнением санитарных правил. «Но без изменения существующей политики Минпросвещения нам изменений не добиться. Для этого в целях сохранения здоровья наших учеников, безусловно, требуется дополнить раздел стандарта «Требования к условиям реализации образовательных программ начального общего образования» новыми положениями. Указанные нововведения в целях сокращения нагрузки на школьный рюкзак должны предусматривать возможность хранения и использования части учебных пособий в школах, а также применения учениками электронной формы обучения», – отметила член Центрального штаба ОНФ.

«Также, на наш взгляд, для обеспечения соблюдения школами нормативов весовой нагрузки школьных ранцев требуется дополнительная разработка методических рекомендаций школам по формированию школьного расписания с учетом необходимости разгрузки школьных ранцев. Предусмотреть возможность оставлять учебники в школе, где эта возможность есть. Ну, и конечно, ограничить творческий порыв разработчиков учебников и типографий, их печатающих. Сегодня у нас есть ограничение по весу пособия – не более 300 грамм (1–4 классы), но если в комплект входят три – пять пособий, то только один предмет может превысить дневную норму веса учащегося начальной школы», – сообщила Костенко.