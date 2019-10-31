Темнота, гаражи и рельсы: активисты ОНФ в Коми выявили самую опасную дорогу в школу в Сыктывкаре

Активисты ОНФ в Коми после жалоб граждан проверили, насколько безопасны дороги в школы Сыктывкара – в поселках Нижний Чов, Верхняя Максаковка, микрорайонах Лесозаводской, Давпон и Южный. В проверке приняли участие представители администрации города, полиции и СМИ. Самая опасная ситуация зафиксирована на пути из микрорайона Южный в школу №24 микрорайона Давпон.

На участке длиной порядка 250 м от улицы Лесопарковой до улицы Станционной детям приходится преодолевать железнодорожные пути, где нет оборудованного перехода, освещения и предупреждающих знаков для граждан и машинистов локомотивов. Другого пешеходного маршрута из Южного в Давпон нет. По окружной дороге путь возрастает до 3 км. При этом автобусное сообщение здесь отсутствует.

Кроме того, единственный пешеходный маршрут проходит через грязь и лужи. Для пешеходов сооружены настилы из досок, в щели между которыми может провалиться нога взрослого человека, не говоря уже о ребенке. Освещение отсутствует, а на конечном отрезке до улицы Станционной расположен неохраняемый гаражный комплекс. Обследованный участок в целом находится в заброшенном состоянии, он порос кустарником и борщевиком.

«Мы были шокированы состоянием этого участка пути, по которому дети идут в школу №24. Необходимо его обустроить: сделать пешеходную дорожку, провести освещение, построить переход через железнодорожные пути и рассмотреть вопрос о введении автобусного маршрута, который соединит микрорайоны Южный и Давпон. Мы обратились с этим предложением к местным властям и владельцу железнодорожных путей. Понимаем, что быстро все исправить не получится, но общественники будут добиваться принятия конкретных решений. Местные власти должны быть заинтересованы в безопасности детей», — прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Елена Шумилова.

Общественники зафиксировали недостатки на маршрутах и к другим учебным учреждениям. Так, рядом с дорогой в школу №11 в поселке Нижний Чов находится открытый коллекторный колодец, на пути отсутствует тротуар и освещение. По дороге в школу №33 в микрорайоне Лесозаводской нет оборудованного пешеходного перехода на перекрестке улиц Банбана и Серова. Для исправления этих недостатков общественники также обратились к местным властям и в полицию.

«К сожалению, это далеко не все замечания. Поэтому в рамках акции «Дорога в школу» мы договорились провести круглый стол с участием региональных и муниципальных властей. Участники обсудят «дорожную карту» для решения вопроса с обустройством путей в школы Сыктывкара, а также мероприятия по повышению безопасности детей на школьных маршрутах на территориях всех муниципальных образований региона», — резюмировала Шумилова.

Активисты ОНФ в Коми продолжат мониторинг «Дорога в школу».