Правительство согласилось с ОНФ в вопросе необходимости изменения учета в дополнительном образовании детей

Координатор проекта ОНФ «Равные возможности – детям» Любовь Духанина направила депутатский запрос вице-премьеру Татьяне Голиковой по совершенствованию методов оценки количества детей, охваченных дополнительным образованием. В Минэкономразвития согласились, что методика расчета охвата детей дополнительным образованием нуждается в доработке, а в Минпросвещения пообещали учитывать детей, занимающихся у индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на образовательную деятельность.

«Одна из ключевых задач нацпроекта «Образование» — к 2024 охватить дополнительным образованием 80% детей от 5 до 18 лет. На реализацию мероприятий проекта «Успех каждого ребёнка» тратятся большие средства, но механизма, который бы оценил, какое количество ребят могут реально пользоваться создаваемыми возможностями, до сих пор не появилось, — рассказала член Центрального Штаба ОНФ, заместитель председателя Комитета по образованию и науке Госдумы РФ Любовь Духанина. — Только понимая количество реально вовлечённых в систему дополнительного образования детей, можно принимать правильные управленческие решения».

Эксперты Общероссийского народного фронта с 2014 года занимаются устранением двойного учета детей, посещающих кружки и секции. По итогам форума ОНФ «Качественное образование во имя страны» Президентом РФ В.В. Путиным было дано поручение о необходимости изменения федерального статистического наблюдения, но оно до сих пор не исполнено.

Духанина напомнила, что в целях исключения «двойного учета» Росстатом было принято решение применять уточняющие коэффициенты, но это не решает проблему. Коэффициент, показывающий, какое количество кружков в среднем посещает ребенок, рассчитывается очень усредненно. По данным Росстата, в 2016 году его значение было равно 1,56, согласно мониторингу ОНФ и Фонда «Национальные ресурсы образования» 2017 года — 1,8. А эксперимент по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования в ряде российских регионов показывает, что в среднем один ребенок посещает 1,75 кружка.

По словам Духаниной, всеми сторонами неоднократно подчеркивалась необходимость интегрировать в официальную систему статистического наблюдения принцип персонифицированного учета. В пилотный проект по созданию системы персонифицированного финансирования допобразования детей, включающей также нормы персонифицированного учета обучающихся, включены уже 42 региона России. Сертификаты на посещение кружков и секций получили уже более 1,2 млн. детей. Система, в частности, позволяет учитывать ребят, занимающихся у индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию. С необходимостью такого шага согласились и в Министерстве просвещения: на следующий год ведомством запланирована апробация новой модели расчета охвата детей.

«Чтобы оценить выполнение нацпроекта «Образование» к 2024 году, необходим точный инструмент оценки охвата. Эту задачу может решить персонифицированный учёт детей, который вместе с персонифицированным финансированием реализуется сейчас в половине регионов страны. При этом такой механизм способен не только решить проблему «двойного» или «тройного» счета, а объективно оценить, какие ребята не вовлечены в дополнительное образование, почему они не посещают кружки. Сегодня более четверти российских семей не готовы вкладывать средства в дополнительные общеразвивающие программы для детей, а доля платных услуг на этом рынке неуклонно растет. В этих условиях распространение в масштабах всей страны связки «персонифицированный учет и финансирование» является наиболее эффективным инструментом повышения доступности качественного дополнительного образования детей», — заключила Духанина.