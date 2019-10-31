Более 35 тысяч студентов зарегистрировались на платформе проекта «Профстажировки 2.0»

Заявки на участие во всероссийском конкурсе студенческих работ проекта Общероссийского народного фронта и АНО «Россия – страна возможностей» «Профстажировки 2.0» подали более 35 тыс. студентов. Они выбирают практические задания (кейсы) ведущих работодателей страны, по которым пишут курсовые и дипломные работы. Авторов лучших решений пригласят на практики и стажировки. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 ноября.

«На сегодняшний день на платформе профстажировки.рф зарегистрировались уже 35 318 студентов, 3 757 из них подали заявки на решение кейса по своей специальности. При этом динамика регистраций с каждым днем растет все быстрее. Сегодня участникам конкурса предлагаются задачи от 1 045 компаний-работодателей», – отметил сопредседатель Центрального штаба Народного фронта, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Многие научные студенческие работы конкурса пишутся на основании имеющихся наработок и опыта, полученного на практиках и стажировках, отметил руководитель проекта «Профстажировки 2.0» Илья Семин: «Например, студент Новокузнецкого строительного техникума Сергей Демушкин в рамках конкурса разрабатывает единый информационный ресурс для сотрудников контакт-центра «Магнита». Ранее он проходил практику в компании, где познакомился с комплексными решениями для автоматизации торговли и тонкостями разработки программного обеспечения для таких сетей, как «Пятерочка», KFC, «Лента». Студентка Воронежского государственного университета Анна Пастушкова занимается социально-психологической профилактикой одиночества пожилых людей, проживающих в домах-интернатах. Она выбрала кейс дома-интерната для престарелых и инвалидов «Милосердие» ЯНАО. В основе ее научной работы – результаты проведенного ранее исследования, в котором были выявлены различия пожилых людей, проживающих в домах-интернатах и семьях».

Всего на сегодняшний день на платформе профстажировки.рф размещено 3 785 кейсов от 1 049 партнеров-работодателей. В их числе Минстрой России, ООО «СИБУР Холдинг», ПАО «Россети», ОАО «РЖД», ПАО «Ростелеком», ПАО «Аэрофлот», ГК «Росатом», ГК «ВЭБ.РФ», «Группа ГАЗ», АО «Росгеология», ПАО «Квадра» и другие.