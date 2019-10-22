При участии ОНФ запущен новый медийный проект в сфере анализа госзакупок

Проект Общероссийского народного фронта «За честные закупки», Федеральная антимонопольная служба России, группа «Интерфакс» и газета «Комсомольская правда» объявили о запуске совместного проекта «Маркер. Госзакупки». В рамках проекта на страницах многотиражной газеты будут публиковаться результаты независимого исследования рынка государственных закупок в регионах РФ и материалы, отражающие мнение авторитетных государственных и общественных структур.

Целью проекта является содействие формированию прозрачного, конкурентного рынка госзакупок, а также организация диалога между всеми его участниками для анализа функционирования контрактной системы, совершенствования регулирования, расширения доступа малого и среднего бизнеса к выполнению госзаказа.

Основой независимой экспертизы станут официальные данные о госзакупках, которые будут обработаны с помощью информационно-аналитической системы «Маркер», созданной группой «Интерфакс» для мониторинга и анализа рынка закупок. В рамках проекта будет проведен анализ ключевых показателей сектора госзакупок конкретного региона с отслеживанием их динамики, включая показатели экономии регионального бюджета, доли закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства, объема закупок у единственного поставщика. Особое внимание организаторы проекта планируют уделить вопросам выявления признаков недобросовестной конкуренции и нарушения антимонопольного законодательства.

Итоги проведенного анализа будут публиковаться в спецвыпусках «Комсомольской правды» в регионах исследования и в Москве, а также на интернет-ресурсах информационного агентства «Интерфакс».

Проект «Маркер. Госзакупки» поможет региональным властям повысить эффективность мер по защите и развитию конкуренции, принимаемых в соответствии с указом президента РФ «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», а также откроет участникам рынка равный доступ к объективной информации о проводимых в регионе госзакупках.

«Во исполнение указа президента РФ «Об основных направлениях государственной конкурентной политики» субъекты РФ приняли региональные дорожные карты, в рамках которых намечены конкретные меры по развитию конкуренции, а также утверждены контрольные показатели. Важно, чтобы бизнес и граждане почувствовали эффект от мер, принимаемых государственными органами, в том числе ФАС, властями субъектов РФ, муниципальными образованиями. Поэтому результаты этой работы должны обсуждаться не только на совещаниях, но и публично. Однако исключительно позиции чиновников недостаточно, нужны независимые оценки. Необходимо подключить к процессу опытных аналитиков и услышать глас народа. Мы уже использовали материалы анализа «Интерфакса» при подготовке совещаний в ходе работы по региональным дорожным картам в Иркутской области и Республике Бурятия, в Тюменской и Омской областях, в Ханты-Мансийском округе. Важно, что к этой работе подключится и Общероссийский народный фронт», – сказал заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.

Координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта отметил опыт активистов ОНФ в работе по контролю за госзакупками: «Активисты проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки» с 2013 года занимаются мониторингом государственных закупок по всей стране. Сегодня активисты проекта выявляют крупные картели и реализуют инициативу «Город N». И то, и другое – это работа на повышение конкурентности, а значит, эффективности закупок. Проект «Маркер. Госзакупки» – это тоже инструмент повышения прозрачности системы государственного заказа. А еще это площадка для открытого диалога, которая может стать интересной губернаторам как возможность публичного представления своей позиции, объяснения жителям региона (района), почему вовремя не построен детский сад и что мешает исполнить 44-ФЗ. Губернаторы, готовые к открытому, конструктивному диалогу, вызывают уважение и доверие у людей. Мы на своем примере, реализуя инициативу «Город N», убедились, что региональные власти могут и должны выходить на встречи с общественными активистами и вести диалог о повышении качества жизни людей в малых городах. Убежден, что наш совместный продукт поможет качественно исполнить национальные проекты в рамках госзаказа».

«Очень важно перейти от формальной оценки результатов государственных закупок и их влияния на экономику регионов к оценке по сути. Мы надеемся, что накопленные проектом «Маркер» компетенции в обработке данных в сфере закупок и используемые нами современные технологии обработки больших данных помогут вывести экспертизу закупок на качественно новый уровень», – подчеркнула руководитель проекта «Маркер» группы «Интерфакс» Галина Джанбаева.

Заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда» Роман Карманов выразил уверенность в успешной реализации проекта: «Достоверная информация из первых рук становится все более востребованной обществом – проблема же в том, что чем больше источников, тем сложнее разобраться, где правда, а где ложь. Это дает почву для злоупотреблений – обычным делом стали так называемые фейк ньюс, сообщения, которые намеренно вводят людей в заблуждение. Сферы госзакупок это касается не в последнюю очередь, ведь речь идет об очень больших деньгах. Совместно с «Интерфаксом» мы намерены показать реальную картину – насколько правильно используются государственные средства в разных регионах, для кого это просто освоение средств, а для кого – реальная задача по улучшению инфраструктуры и социального самочувствия жителей. Уверены, что проект станет реальным инструментом повышения эффективности в этой сфере».