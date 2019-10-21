Правительство приступило к реализации поручения Путина о доступности информации о мерах соцподдержки, данного по итогам Медиафорума ОНФ

Правительство России приняло решение с 2022 г. обеспечить на всей территории страны предварительное информирование граждан о предоставлении мер социальной поддержки. О том, что большинство россиянок не знают о многоплановой программе поддержки молодых семей, положенных им льготах и пособиях, эксперт ОНФ, учредитель движения «Совет матерей» Татьяна Буцкая рассказала президенту страны, лидеру Народного фронта Владимиру Путину на медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость» в Сочи. По мнению эксперта, сведения о льготах и пособиях должны излагаться в максимально полной и доступной форме.

На пленарном заседании форума, состоявшегося в мае 2019 г., Буцкая отметила, что молодым матерям трудно найти и собрать всю информацию о мерах господдержки. Кроме того, выплаты многих пособий и льгот имеют ограничения по срокам, и если не успеть оформить документы вовремя, то можно остаться без положенных денег. После мероприятия глава государства поручил правительству обеспечить открытость и доступность информации о мерах соцподдержки, в том числе об основаниях, порядке и сроках ее предоставления.

Согласно сообщению на сайте кабинета министров, Минтруд до 30 марта 2020 г. должен предоставить план мероприятий по обеспечению перехода к предварительному информированию граждан о мерах соцподдержки, а также предусмотреть оптимизацию процедур оформления соответствующих услуг, исключив требования от граждан документов, которые имеются в распоряжении государственных и муниципальных органов и организаций.

«Молодым семьям с детьми необходима четкая информация, какие меры поддержки предоставляет им государство, чтобы они могли успеть ими воспользоваться», – подчеркнула Буцкая.

Она добавила, что система информирования о мерах соцподдержки должна быть ориентирована не только на семьи, ожидающие или уже имеющие детей, но и на тех, кто только планирует стать родителями. «Информация о льготах должна быть настолько полной и доступной, чтобы молодым родителям захотелось воспользоваться этой поддержкой как можно скорее и не откладывать планы по рождению ребенка. Тогда система информирования будет эффективной», – считает эксперт ОНФ.

Между тем крайне важно, чтобы молодым мамам было комфортно в декрете, чтобы они получали все, что им положено от государства, отметила она: «Только тогда им захочется остаться декрете для рождения второго и последующих детей».

Буцкая напомнила, что рассчитать федеральные пособия гораздо проще, в отличие от региональных, которые постоянно обновляются. Поэтому необходимо создать автоматизированный вариант сбора информации обо всех льготах, который должен предоставлять актуальную информацию в любое время. Чтобы любая молодая мать могла войти в систему, опубликовать необходимые о себе сведения и рассчитать, какая поддержка в денежном эквиваленте или в виде других мер ей положена, резюмировала эксперт ОНФ.