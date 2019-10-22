ОНФ в Коми помог завершить затянувшийся капремонт наполовину утепленного дома на улице Корабельной в Сыктывкаре

Эксперты тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» в Республике Коми помогли завершить капитальный ремонт дома по улице Корабельной, 2А в поселке Краснозатонский в Сыктывкаре. Ранее с жалобами в Народный фронт обратились жители дома, которые замерзали в своих квартирах, так как подрядчик не провел ремонт до конца. Он утеплил только половину шлакоблочного здания и остановил работы, сославшись на отсутствие денег.

Эксперты Народного фронта провели несколько рейдов, чтобы оценить, в какой ситуации оказались жильцы, и направили обращения в различные инстанции. Но добиться результата удалось только после того, как общественники обратились в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

В начале июня этого года активисты ОНФ и представители Фонда ЖКХ провели совместный рейд. По итогу рейда рабочая группа Фонда пришла к заключению, что причины допущенных нарушений — ненадлежащее исполнение обязательств со стороны подрядчика, а также недостаточный уровень контроля со стороны администрации муниципалитета, ответственного за мероприятия программы капремонта.

После этого подрядчик обязался завершить строительные работы к осени. В октябре общественники вновь побывали на улице Корабельной, 2А и убедились, что капитальный ремонт дома, наконец, завершен.

Проблема состояла в том, что многоквартирный дом построили из шлакоблоков, его внешние стены были не утеплены и не защищены. По этой причине здание и попало в программу капремонта. Его должны были полностью обшить утеплителем и обивочным материалом. Но подрядчик выполнил работы не полностью, сославшись на отсутствие средств. В результате половина здания осталась в своем первоначальном неутепленном виде, а люди продолжали мерзнуть не только в этой половине, но и во всем доме.

«Жители поблагодарили общественников за помощь в завершении капремонта. А мы отмечаем усилия Фонда ЖКХ, представители которого откликнулись на острый сигнал Народного фронта. Принципиальная позиция рабочей группы Фонда, которая приехала в республику, заставила серьезно зашевелиться органы местной власти. Важно добиться, чтобы в ходе капитального ремонта многоквартирных домов в регионе не было подобных провалов. Поэтому эксперты ОНФ продолжат мониторинг качества капремонта в республике», — сообщила член регионального штаба ОНФ в Коми, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» Валентина Анфилатова.