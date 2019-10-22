Эксперты ОНФ разработают интерактивную карту образовательных льгот для детей

Эксперты проекта ОНФ «Равные возможности – детям» создадут интерактивную карту образовательных льгот. Благодаря ей можно будет увидеть, какие именно меры социальной поддержки разных категорий детей существуют в том или ином регионе России.

«Сегодня в каждом субъекте существуют свои меры поддержки семей с детьми. Объемы и порядок предоставления такой поддержки различаются. Поэтому мы решили проанализировать образовательное и социальное законодательство в каждом субъекте и составить карту образовательных льгот. Работа по ее наполнению уже ведется», – заявила координатор проекта ОНФ «Равные возможности – детям», заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

Она отметила, что карта будет содержать информацию о льготах для всех категорий детей – с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, из малоимущих, многодетных и других семей. Также родители смогут найти сведения о том, как получить необходимую компенсацию или социальную выплату, информацию об инстанциях, в которые надо обратиться, и список документов для оформления льготы.

Эксперты ОНФ регулярно узнают мнение родителей, чтобы выяснить, какими мерами соцподдержки пользуются их дети, подчеркнула Духанина. Так, в конце 2018 г. прошел опрос, который охватил 700 человек из 68 регионов: «Большое количество льгот по закону положено детям-инвалидам. Но реализовать эти возможности у семей получается не всегда. 27 процентов родителей детей-инвалидов, которых мы опросили, отметили, что никогда не получали образовательные льготы. Отдать своего ребенка в детский сад без очереди смогли трое из десяти родителей дошколят с инвалидностью, а 81 процент – это те, кого освободили от родительской платы. Двухразовое питание в школе получают дети 44 процентов родителей».

По словам Духаниной, появление интерактивной карты поможет родителям легко сориентироваться, какие именно форматы социальной поддержки есть в регионе.

«Льготы в сфере образования – один из механизмов выравнивания образовательных возможностей детей. Так, например, не все родители знают, что в ряде регионов есть компенсация затрат на подготовку к первому сентября. Мы хотим сделать инструмент максимально полезным для родителей, поэтому предусмотрим широкую систему фильтров: по количеству детей в семье, возрасту, состоянию здоровья и другим параметрам. В итоге каждая семья сможет увидеть тот набор льгот, который положен ей на текущий момент», – заключила Духанина.