Эксперты ОНФ: Игнорирование мер безопасности приводит к появлению новых очагов аварийности на уже отремонтированных дорогах

Эксперты Общероссийского народного фронта проанализировали статистику по аварийности на дорогах, отремонтированных в 2017–2018 гг. по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги». Они обратили внимание на тенденцию к снижению уровня безопасности после таких работ. Участники Дорожной инспекции ОНФ и ранее указывали на то, что при ремонте проезжей части обеспечение безопасности движения отходит на второй план. Между тем своевременные меры помогут предотвратить появление новых очагов аварийности.

Координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев запросил в ГИБДД статистические данные по аварийности в городах, в которых в 2017–2018 гг. проходила реализация приоритетного проекта. Это 38 населенных пунктов: Астрахань, Барнаул, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Калининград, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Липецк, Махачкала, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саратов, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Ярославль. В 36 из них (кроме Набережных Челнов и Новокузнецка) Дорожная инспекция ОНФ в 2019 г. оценила качество дорожного покрытия и уровень безопасности.

В целом общее количество аварий в 2018 г. снизилось по сравнению с 2016 г. на 510, получивших ранения в ДТП – на 484 человека, погибших – на 155 человек. Однако, судя по статистике Госавтоинспекции, ситуация в каждом отдельном городе сильно отличается.

Согласно представленным данным, количество аварий в 2018 г. по сравнению с 2016 г. снизилось в 22 агломерациях из 38. Существенные изменения – снижение более чем на 10% – произошли только в восьми городах. Лидером по этому показателю стал Ростов-на-Дону, где число автоаварий сократилось на 23% (373 ДТП). Снижение на 22% (408 ДТП) зафиксировано в Перми. Она, как и Ростов-на-Дону, по итогам 2016 г. вошла в семерку городов с самыми высокими показателями аварийности. На 21% (164) за два года снизилось число ДТП в Калининграде. В число городов с заметным сокращением числа дорожных аварий также вошли Набережные Челны, Саратов, Красноярск, Липецк и Барнаул.

Ростов-на-Дону, Пермь и Калининград стали лидерами и по снижению количества раненых в ДТП. Так, в административном центре Ростовской области в прошлом году показатель сократился на 22% (с 1 976 человек в 2016 г.), в Перми – на 21% (с 2 264 человек в 2016 г.), в Калининграде – на 19% (с 863 человек в 2016 г.).

Снижение числа жертв дорожных аварий отмечено в 20 из 38 городов. Наиболее существенные изменения этого показателя зафиксированы в Калининграде – снижение на 49% (с 39 человек в 2016 г.), Перми – на 40% (с 70 человек в 2016 г.) и Саратове – на 39% (с 54 человек в 2016 г.). В число городов, где меры дорожных властей по снижению смертности на дорогах принесли положительные результаты, также вошли Новокузнецк, Тюмень и Кемерово.

Таким образом, лучшие результаты по безопасности на дорогах за два года показали Пермь и Калининград. Усилия пермских властей оценили и участники Дорожной инспекции ОНФ. Общественники отметили повышающие безопасность дорожного движения экспериментальные бюджетные решения, которые реализует команда специалистов городской администрации, – мини-кольца на перекрестках из водоналивных блоков, велодорожки, огороженные сигнальными столбиками, безопасные трамвайные остановки с навесом. А Калининград – один из немногих городов, которым Дорожная инспекция ОНФ поставила оценку «хорошо» за безопасность на дорогах: здесь на многих улицах оборудованы островки безопасности, которых так не хватает в других городах.

Значительно (на 49%) снизилось число погибших в ДТП в Ярославле, но в городе так и не решена проблема состояния дорог: общественные контролеры оценили их качество на «двойку».

В 10 городах ситуация с дорожной безопасностью за два года только ухудшилась. Наибольший рост числа жертв ДТП отмечен в Чебоксарах – на 64% (в 2016 г. 25 погибших, в 2017 г. – 19, в 2018 г. – 41). К состоянию и обустройству дорог в столице Чувашии участники Дорожной инспекции ОНФ не высказали серьезных нареканий. В Ульяновске, получившем «тройку» за состояние и «единицу» за безопасность дорог, число погибших в дорожных авариях выросло на 45% (с 29 в 2016 г.), в Омске – на 38% (с 56 в 2016 г.).

«В этом году участники Дорожной инспекции ОНФ проехали более 50 тысяч километров. Конечно, мы нашли множество проблемных мест, нередко встречали нерегулируемые пешеходные переходы через четыре и более полос движения без островков безопасности, попадались перекрестки с опасными схемами проезда. Также мы увидели тенденцию к снижению уровня безопасности после дорожных ремонтов. На ровных и прямых дорогах повышается скорость, и аварии появляются там, где их раньше не было. С превышением скорости борются преимущественно установкой знаков и камер видеофиксации. Решением может стать установка искусственных неровностей, совмещенных с пешеходными переходами, и изменение геометрии дорог с их сужением у пешеходных переходов, но про это часто забывают. В результате возникают новые очаги аварийности», – отметил эксперт Народного фронта, главный инженер Дорожной инспекции ОНФ Николай Мельков.