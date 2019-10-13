ОНФ в Коми призвал власти проверить работу спорткомплекса в Печоре, на который жалуются родители занимающихся там детей

Эксперты тематической площадки ОНФ «Демография» в Республике Коми направили обращение в администрацию и совет муниципального района «Печора» с просьбой решить проблемы детского спорта в муниципалитете. За помощью в региональное отделение ОНФ обратились родители детей, которые занимаются в секциях главного спортивного центра города Печоры и всего района – муниципального оздоровительного комплекса «Сияние Севера». Граждане также направили обращение президенту России, лидеру Народного фронта Владимиру Путину.

Родители возмущены ситуацией вокруг детской команды по хоккею с шайбой «Северный ветер». По их словам, они сами закупают детям форму, собирают деньги на выезды на спортивные соревнования. При этом с родителей требуют немалую оплату за занятия в секциях. Так, только один урок за одного ребенка в хоккейной секции обходится в 120 руб.

Родители также сообщили, что детские секции на грани закрытия, некоторые уже прекратили свою работу. Например, закрылась секция по рукопашному бою. Уволился тренер Александр Мельников, имеющий высшую категорию, который признавался лучшим тренером по рукопашному бою Республики Коми в 2005 — 2012 гг. и подготовил семь мастеров спорта.

По жалобам граждан проведены муниципальные проверки. Родители сообщили, что контрольно-счетная комиссия района выявила многочисленные нарушения в муниципальном спорткомплексе. Например, расход на другие нужды средств, запланированных на поездки детей на соревнования, а также нарушения в оплате уроков в секциях, где тренировочные занятия входят в муниципальное задание и на это выделяются средства из бюджета района.

Родители сообщили, что, несмотря на выявленные нарушения, в спорткомплексе ничего не изменилось: секции «умирают», а с родителей продолжают требовать по 120 руб. за одну тренировку.

Граждане попросили общественников защитить права детей на занятия спортом, помочь сделать доступным обучение в секциях.

«Развитие детского спорта, доступность бесплатных муниципальных и государственных спортивных секций – одна из приоритетных задач тематической площадки ОНФ «Демография». Региональное отделение в Коми призвало власти Печоры срочно заняться решением вопроса с развитием детского спорта в муниципалитете, провести дополнительные проверки, принять меры для прекращения нарушений. Эту ситуацию мы берем на контроль», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.