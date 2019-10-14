Минсельхоз РФ и Фонд развития моногородов подключатся к реализации проекта ОНФ «Село. Территория развития»

Минсельхоз РФ и некоммерческая организация «Фонд развития моногородов» договорились о сотрудничестве с проектом Общероссийского народного фронта «Село. Территория развития». Стороны решили распространить проект на малые моногорода – сельские поселения и поселки, а также обучать глав сельских поселений на базе центров компетенций Минсельхоза РФ, сообщила член Центрального штаба Народного фронта, координатор проекта ОНФ «Село. Территория развития» Юлия Оглоблина по итогам стратегической сессии «Реализация потенциала сельских территорий», прошедшей в рамках Форума сельских инициатив Российского союза сельской молодежи на полях выставки «Золотая осень».

Участники сессии обсудили главные факторы успешного развития предпринимательства и определения потенциала сельских территорий, механизмы государственной поддержки комплексного развития сел. В рамках форума команды из 10 пилотных сел представили экспертам бизнес-программы развития своих территорий.

«Мы договорились, что малые моногорода – сельские поселения и поселки – войдут в число участников проекта ОНФ «Село. Территория развития». В них также будут созданы команды, которым мы будем помогать в создании программ развития своих территорий, информировать их о поддержке, которую они могут получить в рамках госпрограмм, а также по линии Внешэкономбанка, который помогает проектам моногородов», – сказала Оглоблина.

Зампредседателя «ВЭБ.РФ», гендиректор Фонда развития моногородов Ирина Макиева заявила, что фонд готов поделиться с ОНФ своим опытом по развитию монопрофильных муниципальных образований, который организация наработала за пять лет. «Согласно нашему опыту, здесь прежде всего нужно опираться на региональную власть и использовать современные подходы в развитии сельских территорий, чтобы увеличить количество активистов проекта и привлечь потенциальных инвесторов», – сказала она.

Участники сессии отметили низкий уровень информирования сельского населения о существующих программах господдержки. Решением проблемы может стать включение глав сельских поселений в программы информирования на базе центров компетенций Минсельхоза РФ. «Сейчас работа идет только с фермерами и руководителями предприятий, но в дальнейшем мы планируем участие в информировании и глав местного самоуправления», – сообщила исполняющая обязанности руководителя департамента развития сельских территорий Минсельхоза РФ Рената Бибарсова.

Эксперты сошлись во мнении, что в господдержке в первую очередь нуждаются вымирающие села, где наблюдается большой отток населения. «Там тоже живут инициативные люди, которые хотят развивать свои территории и работать на родной земле. Они особенно нуждаются в помощи и господдержке, потому что, как правило, их никто не слышит. Нужно опираться на местное сообщество, и в дальнейшем мы этот опыт в рамках проекта ОНФ распространим на тысячи сел», – сказала Оглоблина.

В завершение встречи участники сессии задали экспертам вопросы по развитию своих населенных пунктов. Своим опытом поделились заместитель председателя правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов, руководитель дирекции по развитию сельскохозяйственной кооперации корпорации «МСП» Елена Дубинчук и директор ВНИИ аграрных проблем и информатики Александр Петриков.