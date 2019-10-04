ОНФ в Коми призвал присоедиться к онлайн-флешмобу «Поздравь своего учителя»

Общероссийский народный фронт в Республике Коми присоединился к запущенному ОНФ в честь Дня учителя онлайн-флешмобу, участники которого поздравляют своих педагогов с праздником в соцсетях. Общественники приглашает всех желающих присоединиться к флешмобу.

Участники могут рассказать о различных историях, связанных со школьными учителями. Важно использовать хештеги #ПоздравьСвоегоУчителя, #ОНФденьУчителя и передать эстафету своему однокласснику, родственнику или другу, который тоже расскажет о каком-то интересном школьном случае или поздравит своего учителя. Таким образом в интернете появится «цепочка воспоминаний» о школьных годах.

«Вот уже 15 лет подряд 1 марта я поздравляю с днем рождения двух близких мне людей – мою маму и мою учительницу по математике Любовь Константиновну Сысоеву, – рассказала член Центрального штаба ОНФ, председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова. – Друзья, совсем скоро День учителя, и я хочу передать эстафетную палочку всем вам. Давайте наполним наши социальные сети школьными воспоминаниями и словами благодарности нашим учителям».

Она добавила, что школьный учитель – это человек, который ведет за собой, является примером для учеников, помогает им выбрать жизненный путь: «Спасибо вам большое, дорогие учителя, за терпение и труд! Ваш вклад в будущее каждого ребенка отдельно и страны в целом невозможно переоценить. Желаю вам здоровья и счастья! Пусть глаза ваших учеников всегда горят благодарностью и жаждой знаний».