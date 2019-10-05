Активисты ОНФ в Коми провели онлайн-флешмоб к Дню учителя

Активисты Общероссийский народный фронт в Республике Коми провели акцию ОНФ в честь Дня учителя — онлайн-флешмоб «Поздравь своего учителя», участники которого поздравили своих педагогов с праздником в соцсетях.

Участники снимали видеоролики с поздравлениями, размещали их в соцсетях и передавали эстафету знакомым и друзьям. При этом участники рассказывали о различных историях, связанных со школьными учителями. Таким образом в интернете появится «цепочка воспоминаний» о школьных годах.

«Дорогие наши учителя! Поздравляем вас со Всемирным днем Учителя! Высоко ценим щедрость ваши сердец, ваше терпение и понимание, преданность делу и любовь к нам — своим ученикам», — отметила в своем видеоролике член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

Активисты Народного фронта в Коми добавили, что школьный учитель – это человек, который ведет за собой, является примером для учеников, помогает им выбрать жизненный путь: «Спасибо вам большое, дорогие учителя, за терпение и труд!

ОНФ в Коми призвал всех желающих продолжить онлайн-флешмоб и после Дня учителя, ведь может быть не все успели сделать это в этот праздничный день, и передать эстафету своему однокласснику, родственнику или другу, который тоже расскажет о каком-то интересном школьном случае или поздравит своего учителя.

Общественники напомнили, что видеоролики размещаются в соцсетях с использованием хештегов #ПоздравьСвоегоУчителя, #ОНФденьУчителя .