Мониторинг ОНФ: В 28 регионах центры компетенций работают неэффективно

В 28 субъектах РФ региональные центры компетенций (РЦК) работают неэффективно. К такому выводу пришли эксперты Общероссийского народного фронта, проанализировав результаты мониторинга благоустройства городской среды в 2019 г. Эксперты ОНФ настаивают на необходимости учитывать специфику субъекта при создании центров компетенций, формировать их состав из профессионалов и наделять специальными полномочиями.

«Если РЦК работает ответственно, в его состав входят не чиновники с депутатами, а профессионалы отрасли. Если регион наделил РЦК функциями контроля, а не рекомендаций, если РЦК оказывает проектное, экспертное, информационное содействие муниципалитетам, то граждане увидят качественное изменение в обликах населенных пунктов субъекта. Если же для региона этот центр – всего лишь формальность, то произойдет обычное неэффективное расходование бюджетных средств. Но ОНФ и Минстрой не для того над этим работали», – заявила член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Светлана Калинина.

Активисты Народного фронта выявили, что в 28 регионах центры компетенций не оказали положительного влияния на ход реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Так, в Ростовской области количество специалистов РЦК не соответствует запланированному объему работ, поэтому сотрудники не справляются с задачей выявления ошибок на стадии выработки концепции благоустройства, недочеты фиксируются уже в ходе реализации проектов. В Новосибирской области РЦК сосредоточился на решении задач, связанных с ТКО, а не созданием комфортной городской среды в целом.

Координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Иркутской области Валерия Кошечкина рассказала, что граждане разочарованы работой РЦК: «Когда создавался РЦК, красной нитью везде проходило, что центр займется обучением, которое так необходимо муниципалитетам. Планировалось, что эксперты будут взаимодействовать с молодежью, с вузами, что чиновников научат правильно проводить общественные слушания. В итоге организовали бюджетное учреждение с минимальным финансированием, специалисты туда работать, конечно, не пойдут. Его просто «на бумаге» сделали – пока центр не провел ни одного мероприятия».

В сложившейся ситуации ненадлежащее функционирование РЦК ведет к необоснованной трате бюджетных средств на их содержание, отметили эксперты Народного фронта. А администрации городов перекладывают функции заказчика при благоустройстве на управляющие организации, минимизируют объем работ и сводят их к асфальтированию, не привлекая специалистов к разработке современных дизайн-проектов территорий.

«С 1 ноября и далее ежегодно в стране будут подводиться рейтинги благоприятных условий проживания в городах. И вот здесь логично, чтобы РЦК стали агрегатором экспертных сообществ при проведении оценки индексов качества городской среды. Речь идет об исполнении важнейшей государственной задачи качественного изменения городов, сформулированной президентом России, лидером ОНФ Владимиром Путиным в «майском указе». И тут властям уже не удастся отсидеться в сторонке либо имитировать формальную бурную деятельность. ОНФ продолжит контролировать исполнение указа президента», – заявила Калинина.