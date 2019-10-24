Эксперты ОНФ в Коми призвали правительство региона включиться в проект «Профстажировки 2.0»

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта направили обращение в правительство Республики Коми с предложением присоединиться к проекту ОНФ «Профстажировки 2.0». Общественники считают, что для развития экономики региона нужно, чтобы в проект были более широко вовлечены государственные, муниципальные учреждения и предприятия всех форм собственности.

«Проект «Профстажировки 2.0» — это новый механизм взаимодействия работодателей, образовательных организаций и молодежи. Он дает возможность компаниям найти подготовленных и грамотных сотрудников, а студентам и выпускникам вузов и ссузов — возможность по-настоящему проявить себя в деле, проявить свои творческие способности и влиться в успешно работающие производственные коллективы. «Профстажировки 2.0» — на деле работающий социальный лифт для молодежи», — считает член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

Активисты ОНФ в Коми сообщили, что направили обращения с просьбой включиться в «Профстажировки 2.0» и разместить кейсы на сайте проекта таким компаниям, как «Газпром трансгаз Ухта», «Монди Сыктывкарский ЛПК», «Ростелеком», «Почта России», «Транснефть — Север», «Лукойл — Коми», «Лузалес».

Общественники также предложили отраслевым министерствам начать вместе с предприятиями формировать кейсы на онлайн-платформе проекта «Профстажировки 2.0». Сами ведомства и подчиненные им учреждения также могли бы размещать на платформе проекта кейсы с предложениями студентам и выпускникам о стажировках и работе. Запрос об этом со стороны образовательных организаций, студентов и выпускников очень большой, отметили эксперты ОНФ.

В Коми в проект «Профстажировки 2.0» вливаются все больше образовательных организаций. Активисты ОНФ провели встречи с преподавателями и студентами Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина и республиканской Академии государственной службы и управления и договорились о взаимодействии по проекту.

Ранее к «Профстажировке 2.0» в регионе подключились Ухтинский государственный технический университет и Сыктывкарский лесной институт. На встречах с представителями ОНФ студенты отмечают, что путь в профессию после завершения учебы – это самый важный для них вопрос.

Ранее активисты ОНФ в Коми в рамках проекта провели для студентов вузов и ссузов Сыктывкара мастер-классы о навыках общения с работодателями, приняли участие в открытии первого в регионе Дома научной коллаборации по ранней профориентации школьников.

Проект «Профстажировки 2.0» Народный фронт реализует совместно с АНО «Россия — страна возможностей». На онлайн-платформе профстажировки.рф любой работодатель размещает кейс для решения стоящей перед предприятием задачи, а студенты и выпускники, предложившие пути ее решения, стажируются и получают работу в компании. Сейчас на платформе размещены уже более 3,6 тыс. кейсов.