Акция «Молодежки ОНФ» «Герои среди нас» стартовала во всех регионах России

С 24 октября «Молодежка ОНФ» проводит всероссийскую акцию «Герои среди нас». Старт акции объявили в День подразделений специального назначения. Участники проведут уборку на «Аллеях героев» и центральных улицах городов, а также опросят жителей – кто, по их мнению, является «героем нашего времени».

Первые мероприятия, посвященные памяти бойцов спецназа, прошли накануне в 12 регионах – Республиках Северная Осетия, Коми, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Тува, а также в Тамбовской, Орловской, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Ивановской областях и Ханты-Мансийском автономном округе.

Команда «Молодежки ОНФ» в Коми навестила ветерана спецназа и разведки Вооруженных сил РФ Сергея Будякова, который 26 лет трудится во благо страны. Он рассказал о тонкостях военной службы, поделился историей своей жизни и ответил на вопросы общественников.

«Встречи с такими людьми очень важны для каждого из нас. В повседневной жизни ты не задумываешься о таких простых вещах как мирное небо над головой. Воспринимаешь все как данность. А когда Сергей Николаевич начал рассказывать о жизни, что-то внутри перевернулось. Смотришь, вроде такой же человек, как и ты, но, когда осознаешь, что он делает для страны каждый день, гордость берет», – рассказал участник «Молодежки ОНФ» в Республике Коми Кирилл Обрезков.

Тамбовская команда «Молодежки ОНФ» провела субботник на территории памятника Зенитчицам в микрорайоне Кочетовка-5 в Мичуринске. В прошлом году общественники разбили здесь аллею и высадили хвойные деревья. Сегодня они собрали опавшую листву, высадили саженцы клена и навели порядок на территории около памятника.

Команда «Молодежки ОНФ» в Орловской области провела в центральной части областного центра опрос о том, кто сегодня является героем для молодежи.

Акция «Герои нашего времени» пройдет с 24 по 27 октября в 85 регионах страны.