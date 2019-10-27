Эксперты ОНФ предложили варианты реанимации первичного звена здравоохранения

Единые профессиональные стандарты по подготовке медработников позволят вузам выпускать более квалифицированных специалистов. Но чтобы привлечь их в первичное звено здравоохранения, нужно существенно поднять зарплаты. Также врач должен иметь доступ к непрерывному образованию. Об этом и многом другом рассказали представители ОНФ в редакции газеты «Взгляд» во время дискуссии «Болезни здравоохранения. Реанимация первичного звена и диалог врач – общество».

Эксперты ОНФ и представители профессионального сообщества обсудили важнейшие проблемы отрасли и пути их решения в преддверии заседания президиума Госсовета «О задачах субъектов РФ в сфере здравоохранения», намеченного на конец октября.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль напомнил, что развитие здравоохранения прежде всего зависит от финансирования отрасли. В нашей стране оно составляет 3,7% от ВВП. Однако нужно, чтобы этот показатель был как минимум 5%, подчеркнул Рошаль. Он отметил, что ОНФ не раз поднимал этот вопрос, и рассказал, что в некоторых западных странах финансирование здравоохранения достигает даже 10% от ВВП.

«Если вы хотите, чтобы у нас лечили, как там, дайте хотя бы половину от этого показателя», – отметил Рошаль.

Вместе с тем он добавил, что президент России, лидер ОНФ Владимир Путин уделяет большое внимание проблемам первичного звена здравоохранения и подписал в этом году соответствующий перечень поручений: «Роль ОНФ здесь жесткая – контролировать их исполнение».

Он напомнил, что за два года должны быть построены 1 500 ФАПов. В этом вопросе для Народного фронта важно прежде всего мнение простых людей. Поэтому активисты ОНФ регулярно общаются с жителями небольших сел, деревень и проверяют, как идет строительство, подкрепляя свои мониторинги фотографиями и видео.

Важной проблемой первичного звена остается вопрос подготовки медицинских кадров, добавил он. «Необходима четкая государственная программа, которая бы учитывала все аспекты сегодняшней проблемы. Надо проанализировать количество врачей, переходящих в коммерческие структуры или вообще уходящих из профессии, а также тех, кто вынужден заниматься так называемым «туризмом», когда медики мигрируют в другой регион, зная, что там зарплата, к примеру, в четыре раза больше», – отметил Рошаль.

Эксперт тематической площадки ОНФ «Здравоохранение», руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова добавила, что нехватка участковых врачей-терапевтов на сегодня составляет 36 тыс. человек, работников среднего звена – около 70 тыс.

«Чтобы специалисты захотели прийти работать в первичное звено, потребуется поднять уровень оплаты труда. Для этого нужны дополнительные деньги», – подчеркнула Улумбекова.

Не менее актуальным для медиков является вопрос повышения квалификации, и важную помощь в его решении может сыграть непрерывное образование. Улумбекова предложила предоставить участковым терапевтам возможность поэтапного расширения квалификации до уровня врача общей практики: «Работа становится более интересной, но и более ответственной. Это возможно реализовать только при условии, если на участке у таких врачей будет не более 1 200 человек и никакого совместительства».

Кроме того, необходима разработка профессиональных стандартов, где следует прописать, что конкретно должен знать и уметь выпускник медвуза, добавил Рошаль.

«Важно, чтобы выпускник медвуза не просто получал диплом, а чтобы профессиональная организация приходила и оценивала, насколько полученные им знания, навыки соответствуют его профессии», – пояснил Рошаль.

Его поддержал и эксперт ОНФ, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов: «Мы развиваем систему здравоохранения, но каждое ведомство делает это по-своему. У нас нет единой концепции, каким должен быть специалист и что должен получить пациент. Надо остановить этот параллельный бег всех ведомств и договориться, прописать общие правила работы».

Он обратил внимание на дефекты в системе подготовки кадров. «У меня студенты на шестом курсе физкультуру сдают, и эти часы взяты из клинических часов», – рассказал Власов.

У молодого специалиста, только получившего диплом, практически нет шансов провести качественный первичный прием пациентов, поскольку его недоучили.