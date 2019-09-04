За шесть лет работы активисты ОНФ выявили сомнительные закупки на общую сумму более 315 млрд рублей

Активисты и эксперты проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки» за шесть лет работы отменили или выявили нарушения в закупках на общую сумму более 315 млрд руб. Об этом корреспонденту ONF.ru рассказал координатор проекта, депутат Госдумы Антон Гетта. Он напомнил, что данный проект был запущен как общественный инструмент контроля за государственными расходами 1 сентября 2013 г. по поручению президента России, лидера ОНФ Владимира Путина.

«Начав работу с выявления закупок роскоши, сегодня мы пришли к серьезным расследованиям, связанным с выявлением сговоров в госзакупках, мониторингами бюджетных расходов на местах. Сегодня с нами работают 14 тысяч активистов во всех регионах страны, мы активно взаимодействуем со Счетной палатой РФ, Федеральной антимонопольной службой России, Генеральной прокуратурой РФ», – рассказал руководитель проекта ОНФ «За честные закупки» Валерий Алексеев.

По его словам, за последний год проекту удалось значительно продвинуться в плане антикартельных расследований, а также поучаствовать в работе над оптимизацией закупочного законодательства.

«Мы не стали мудрствовать и просто составили топ-5 кейсов за последний год, которые, по нашему мнению, являются знаковыми и говорят об эффективности проекта как механизма общественного контроля», – отметил Алексеев.

Топ-5 главных кейсов проекта за прошедший год

5 место. Антикартельные расследования. Продолжение

Уже два потока активистов проекта прошли программу выявления сговоров на торгах от Федеральной антимонопольной службы России, поэтому эффективность и качество антикартельных расследований в проекте растет. В апреле выпущено дополненное издание «Серая книга II. Картели». Итогом совместной работы с ФАС России стали две карты картелей (питание и горюче-смазочные материалы), 72 возбужденных по сигналам активистов ОНФ антимонопольных дела. 450 млрд руб. – это суммы закупок с признаками картельных сговоров.

4 место. Самый крупный штраф за картель: 90 млн руб.

Самый крупный на данный момент штраф за антиконкурентное соглашение, выявленное активистами проекта, составляет 90 млн руб. Расследование ФАС России установило, что две компании – ООО «Фарм СКД» и ОАО «Новофарм» – совместно приняли участие более чем в 400 аукционах на поставку лекарств, медицинских изделий, средств дезинфекции и лечебного питания в пяти регионах России. В итоге один участник картеля оплатил штраф в размере 5,3 млн руб., другой – более 84 млн руб.

3 место. Оптимизация закупочного законодательства

В конце апреля был принят первый пакет поправок (128 поправок) в закупочное законодательство, которые значительно упрощают проведение госзакупок по федеральному закону №44. В новые предложения правительства по корректировке контрактной системы вошли инициативы ОНФ, обсуждавшиеся в том числе на площадках форума-выставки «ГОСЗАКАЗ». Оптимизация необходима для полного и эффективного выполнения 12 национальных проектов, на которые до 2024 г. будет выделено 25,7 трлн руб. В конечном итоге речь идет о повышении качества жизни каждого гражданина, поэтому для активистов ОНФ это крайне важная задача, работа над выполнением которой будет продолжена.

2 место. «Город N»

В июле активисты проекта совершили первый рейд в рамках инициативы «Город N». Она направлена на комплексную оценку закупок и бюджетных расходов в населенных пунктах с населением до 100 тыс. жителей. Пока активисты совершили три пресс-тура в небольшие города Белгородской, Новосибирской областей, Пермского края, однако всего «под прицел» общественников попали сомнительные закупки уже 20 городов на общую сумму более 1 млрд руб.

К слову, проект запустил соответствующий сайт, через который каждый может принять участие в работе «Города N».

1 место. Поручение Владимира Путина по питанию

Активисты ОНФ продолжают работу по мониторингу и комплексному изучению ситуации с детским питанием в детсадах, школах и медучреждениях. По итогам опроса о качестве питания, проведенного в конце прошлого года, эксперты ОНФ выявили топ-10 регионов с худшей и лучшей ситуациями в сфере соцпитания. В среднем по стране треть респондентов негативно отозвались о качестве оказания услуги питания в больницах, школах и детских садах регионов. В опросе приняли участие 48 тыс. человек.

Также 16 мая во время пленарного заседания медиафорума ОНФ «Правда и справедливость» общественники рассказали Владимиру Путину о ситуации. Они предложили переложить ответственность за качество питания в детсадах, школах и медучреждениях с их руководителей, которые не должны вникать в тонкости госзакупок, и передать ее на уровень выше – в муниципалитеты, органы местного самоуправления.

Президент поддержал инициативу активистов ОНФ, включив данный пункт в перечень поручений правительству РФ по итогам Медиафорума Народного фронта.

«За шесть лет работы проекта мы подошли к действительно масштабной работе по самым разным направлениям. Особое внимание хочу обратить на «Город N» – нашу новую инициативу, к которой может присоединиться каждый человек. У неравнодушных людей действительно есть все шансы стать лицом общественного контроля у себя в регионах, получить необходимые квалификацию и навыки, содействовать качественному и эффективному расходованию бюджетных средств на местах. Уверен, работа проекта ОНФ «За честные закупки» и дальше будет только усиливаться и расширяться по всем направлениям, связанным с расходованием государственных денег, в том числе на реализацию 12 национальных проектов», – подчеркнул Гетта.