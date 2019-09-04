Активисты ОНФ в Коми провели урок мужества для школьников в Сыктывкаре

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми провели в сыктывкарской школе №3 урок мужества. Представители ОНФ, среди которых ветераны боевых действий, поделились с ребятами воспоминаниями о своей работе по защите Отечества, рассказали о мужестве тех, кто ежедневно трудится, защищая интересы мирных граждан.

Представители ОНФ отметили, что проведение такого урока важно для школьников в самом начале учебного года потому, что патриотическое воспитание — важнейшая составляющая всего учебного процесса. Участники мероприятия рассказали школьникам о новой памятной дате, которая отмечается в России — День солидарности в борьбе с терроризмом. Сообщили о том, что она была установлена в соответствии с федеральным законом Российской Федерации «О днях воинской славы (победных днях) России» и напрямую связана с трагедией в Беслане, где в 2004 г. террористы захватили школу №1. В памятный день по всей стране вспоминают жертв террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.

«С ребятами был проведен открытый и прямой разговор о жестокости и бесчеловечности войны и терроризма, о необходимости помнить о погибших мирных гражданах, а также о сотрудниках спецслужб и правоохранительных органов, отдавших жизни, выполняя свой служебный долг. Такие встречи, такой живой разговор с подрастающим поколением — это очень важно для всего общества, потому что патриотизм, любовь и защита Родины – это залог мирной жизни для нынешнего и будущих поколений», — сказал эксперт регионального штаба ОНФ в Коми, председатель Сыктывкарского отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Сергей Будяков.

На «уроке мужества» ветераны провели со школьниками и практические занятия, посвященные правилам поведения в экстремальных ситуациях, обсудили аспекты личной и коллективной безопасности.

Эксперт регионального отделения ОНФ в Коми, представитель Сыктывкарского отделения Союза ветеранов Афганистана Ринат Ахметзянов пояснил, что благодаря неравнодушию граждан, которые не прошли мимо «забытых» в общественных местах сумках и рюкзаков (как выяснилось, начиненных взрывчаткой) и сообщили о них в правоохранительные органы, были предотвращены многие террористические акты и спасены жизни людей. Общественники рассказали, как действовать в таких случаях, провели со школьниками логические занятия с задачами на смекалку в подобных ситуациях.

«Детям, конечно, было интересно. Но гораздо важней то, что они искреннее восприняли информацию о подвигах наших граждан, военных и сотрудников правоохранительных органов. Сопереживали погибшим. Почтили их память. Никто не остался равнодушным – это самый важный результат патриотического урока. Такие встречи со школьниками будут продолжены», — отметил Будяков.