ОНФ в Коми принял участие в открытии первого в регионе Дома научной коллаборации по ранней профориентации школьников

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми приняли участие в открытии первого в регионе центра развития детей «Дом научной коллаборации имени В.А. Витязевой» по ранней профориентации школьников. Открытие состоялось на базе Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина, который победил в федеральном конкурсе по национальному проекту «Образование». Представители ОНФ будут активно взаимодействовать с новым центром в рамках проекта «Профстажировки 2.0», который Народный фронт реализует совместно с АНО «Россия – страна возможностей».

В Доме научной коллаборации, что в переводе означает сотрудничество, займутся профориентацией, формированием профессиональных и общекультурных навыков у подрастающего поколения, подготовкой школьников к обучению в вузах и профессиональному развитию.

«В регионе появился замечательный образовательный профориентационный центр. Надеюсь, что уже в скором времени его ученики покажут все свои изобретательские и исследовательские таланты и достижения, которые они смогут развить в дальнейшем в реальной науке и реальном производстве на благо себя, своей республики и страны. Очень важно, что центру присвоено имя известного российского ученого — Валентины Александровны Витязевой, доктора географических наук, профессора, первого ректора Сыктывкарского государственного университета. Это значит, что обеспечивается связь поколений, без которой представителям молодого поколения очень трудно стать профессионалами своего дела. Ведь в любой работе, направленной на благо людей, – в первую очередь важны духовные и нравственные составляющие, без которых невозможно истинное творчество и радость от труда», — подчеркнула на открытии эксперт ОНФ, депутат Госдумы Ольга Савастьянова.

Представители университета пояснили, что в центре уже готовы все необходимые функциональные зоны: лекторий с возможностью проведения интерактивных занятий, коворкинг для творческих и технологических стартапов, зона для занятий шахматами, зона отдыха, площадка для тестирования устройств и механизмов. Для детей будут доступны все специализированные лаборатории, компьютерные классы и спортивные сооружения университета. Ядро центра, расположенное во втором учебном корпусе университета, обеспечено всеми элементами доступной среды. Занятия смогут посещать дети с ограниченными возможностями. К началу октября 2019 г. Дом научной коллаборации оборудуют станками с числовым программным управлением. На них школьники научатся программировать и с помощью современных технологий обрабатывать дерево и металлы.

Образовательная программа в Доме научной коллаборации будет состоять из нескольких самостоятельных проектов и рассчитана на детскую и взрослую аудиторию. Проект «Детский университет» предусматривает занятия для детей 5 – 9 классов. В «Малой академии» смогут заниматься школьники 10–11 классов. Цель проекта «Урок технологии» — обновить содержание и методики преподавания урока «Технология». В центре смогут повысить свою квалификацию и педагоги. Для этих целей разработан проект «Педагог К-21».

До 2024 г. в центре по программам дополнительного образования бесплатно пройдут обучение более 2500 детей, в научно-образовательных мероприятиях центра примут участие более 9000 детей. В наступившем учебном году слушателями центра станут 400 школьников республики.

Активисты ОНФ в Коми отметили, что в рамках проекта Народного фронта «Профстажировки 2.0» они будут помогать работе Дома научной коллаборации, и, прежде всего, в организации стажировок учащихся на реальном производстве.