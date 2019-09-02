Республика Коми побила прошлогодний рекорд по количеству участников в турнире «Уличный красава» – футбольной акции «Молодежки ОНФ»

Представители Общероссийского народного фронта в Республике Коми подвели итоги заявочной кампании всероссийской футбольной акции «Уличный красава», которую проводит «Молодежка ОНФ». Количество ребят, пожелавших принять участие в спортивном мероприятии в 2019 г., увеличилось в республике почти вдвое и составило более 100 человек.

Впервые спортивное мероприятие по дворовому футболу 5х5 для юношей в возрастных категориях 14-15 и 16-17 лет прошло в прошлом году, в нем приняли участие более 35 тыс. ребят из 85 регионов страны. Представители «Молодежки ОНФ» в Коми сообщили, что в 2018 г. в акции «Уличный красава» приняли участие команды только из трех населенных пунктов республики – Сыктывкара, Печоры и села Корткерос. В этом году количество территорий существенно расширилось.

Всего в мероприятии в 2019 г. примут участие 10 команд: две команды «Лидер» (ребята в возрасте 14-15 и 16-17 лет, город Печора), «Родник» (14-15 лет, город Емва), «Бешикташ» и «Ренессанс» (16-17 лет, город Сыктывкар), «Затон» (16-17 лет, поселок Краснозатонский), «Ижма» (16-17 лет, село Ижма), «Любители» (16-17 лет, город Инта), «Мечта-юниор» (16-17 лет, село Объячево), «Юниор» (16-17 лет, поселок Щельяюр).

«Порадовала положительная реакция правительства республики на проведение футбольной акции «Уличный красава». Подключилось министерство физической культуры и спорта региона. Понравилось, что существенно в целом возрос интерес к турниру – ребята со всей республики звонят, интересуются. Спортивная акция «Молодежки ОНФ» становится объединяющим фактором для всех, а тем более для детей, которые по какой-то причине не занимаются профессионально спортом, но горят желанием заниматься футболом для себя, своего здоровья. Радует, что есть много людей, которые готовы поддерживать такие проекты», – прокомментировал координатор «Молодежки ОНФ» в Республике Коми Кирилл Обрезков.

В этом году турнир поддержал полуфиналист прошлогоднего чемпионата российской Суперлиги по мини-футболу команда «Новая генерация» из Сыктывкара. Профессиональные игроки проведут мастер-класс для участников регионального этапа турнира «Уличный красава» – 2019 в Республике Коми, будет сыгран товарищеский матч.

Общественники напомнили, что прошлогодний победитель регионального этапа – команда «Ренессанс» сыктывкарской школы №38 – победила в межрегиональном этапе в Великом Новгороде и стала участником финала в Сочи, где пробилась в заключительную стадию и оказалась в числе 21 лучшей команды страны.