Участники всероссийской акции ОНФ «Дорога в школу» проводят мастер-классы для детей по изготовлению светоотражающих фликеров

ОНФ проводит всероссийскую акцию «Дорога в школу», которая посвящена безопасности пешеходов, а также пропаганде использования световозвращателей в темное время суток. Активисты ОНФ совместно с сотрудниками ГИБДД проверяют состояние улично-дорожной сети вблизи школ. Кроме того, в течение сентября более 250 представителей Движения проводят в школах мастер-классы по изготовлению светоотражающих фликеров. Всего в этом году запланировано более 220 мастер-классов.

Для детей проводятся внеклассные занятия, на которых сотрудники ГИБДД рассказывают о безопасности дорожного движения и правилах поведения на дороге. Особое внимание уделяется передвижению юных пешеходов в темное время суток. Во время занятий дети составляют свои собственные маршруты следования в школу, после чего изготавливают светоотражающие элементы – фликеры, чтобы прикрепить их к одежде или рюкзаку.

Так, в Астраханской области активисты Общероссийского народного фронта провели занятия в гимназии №2 областного центра. Во время уроков член регионального штаба ОНФ, член Общественного совета Минтранса РФ Игорь Сухов напомнил ребятам правила дорожного движения и рассказал, как правильно переходить дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, почему нельзя пересекать дорогу бегом, и обратил внимание ребят на то, что, даже переходя дорогу на зеленый свет, нужно быть внимательным и осторожным.

Общественники в Чеченской Республике совместно с представителями ГИБДД провели урок безопасности дорожного движения для учащихся начальных классов в школах №29, 7 и в гимназии №1 города Грозного. Мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов организовали для воспитанников детского сада №120.

Активисты Народного фронта в Республике Коми проверили состояние улично-дорожной сети возле шести учебных заведений в Сыктывкаре и Ухте и выявили ряд недостатков. Во время мастер-классов изготовлено свыше 100 светоотражателей, которые школьники прикрепили к своей одежде, а также подарили родителям и друзьям.

Модератор тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги», депутат Госдумы Александр Васильев отметил, что многие дети идут в школу в первую смену, когда на улице еще темно. При этом, дороги в населенных пунктах не всегда освещены. Не стоит забывать, что наезд на пешехода в темное время суток – это один из самых распространенных видов ДТП, добавил он. Чтобы обезопасить детей, нужно использовать специальные световозвращающие элементы, которые крепятся на одежду или вещи и позволяют быть заметнее для водителей.

«Наша акция – это возможность еще раз встретиться с детьми и напомнить им о правилах безопасности. Кроме того, когда ребенок делает световозвращатель своими руками, то он ценит свою работу и более охотно носит фликер на своей одежде», – сказал Васильев.