Эксперты ОНФ провели всероссийский мониторинг установки дорожных камер и выявили 190 нарушений на 146 объектах
Эксперты Общероссийского народного фронта проверили места размещения средств автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД во всех регионах страны на соответствие нормативным требованиям. Большинство выявленных во время мониторинга нарушений касаются информирования автомобилистов о камерах на дорогах – отсутствии предупреждающих табличкек и других знаков.
Напомним, на заседании Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения 26 июня 2019 г. президент России, лидер ОНФ Владимир Путин отметил основную цель установки средств автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД – снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей. «Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать. В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий – вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство достижения нужного нам результата. Прошу навести здесь порядок», – сказал президент.
Административным регламентом, утвержденным приказом МВД России №664 от 23 августа 2017 г., установлено, что средства автоматической фиксации применяются при надзоре за дорожным движением в соответствии с требованиями ГОСТ Р 57145-2016 «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Правила применения».
Активисты Народного фонта проверили, соответствуют ли автоматические технические средства контроля за дорожным движением требованиям ГОСТ Р 57145-2016. Также общественники собрали данные о практике применения таблички 8.23 «Фотовидеофиксация» и ее размещении вместе со знаками, установленными национальными стандартами и правилами дорожного движения.
Во время мониторинга эксперты ОНФ выявили 190 нарушений на 146 объектах. Большинство нарушений (108) касаются информирования водителей – табличка «Фотовидеофиксация» либо не установлена, либо применялась с неустановленными ГОСТом знаками, размещалась на достаточно близком расстоянии от камер.
Общественники зафиксировали 43 средства автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД, установленных с отклонениями от нормативов. В большинстве случаев камеры расположены менее чем в 3 м от края проезжей части. Возле 39 камер не соблюдено требование о размещении дорожных знаков и разметки вблизи автоматических устройств: например, отсутствие знаков о ступенчатом ограничении скорости, дублирующего дорожного знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» по направлению движения.
В Тамбовской области эксперты ОНФ обнаружили «ловушку» для водителей: на шестиполосной дороге камеры установлены на пересечении стоп-линии в условиях фактического отсутствия разметки. Активисты Народного фронта добились от профильных региональных властей обещания, что камеры будут введены в эксплуатацию после устранения недочетов в организации дорожного движения.
В ряде регионов средства автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД установлены внутри металлических боксов. Государственными стандартами такое размещение не определено. Поэтому возникает вопрос: к какой группе устройств – стационарных или передвижных – следует относить камеры в металлических боксах.
Между тем в пункте 4.1 ГОСТ Р 57144-2016 говорится, что стационарные камеры размещаются на стойках, опорах и других стационарных конструкциях, а передвижные – на специальных конструкциях (штативах, треногах и т.п.), вышках на транспортных средствах. Кроме того, пункт 5.9.27 ГОСТ Р 52289-2004 определяет термин «стационарные средства автоматической фиксации» как работающие в автоматическом режиме специальные технические средства, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средства фото- и киносъемки, видеозаписи, размещенные на конструкциях, укрепленных на неподвижном основании, либо внутри указанных конструкций, которые применяют с табличкой 8.23 «Фотовидеофиксация».
«На основании положений ГОСТов такие конструкции эксперты ОНФ считают возможным отнести к стационарным техническим средствам автоматической фотовидеофиксации, учитывая, что они размещены на неподвижном основании и внутри металлических конструкций. Отсюда следует, что с техническими средствами автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД, размещенными в металлических боксах, должна применяться табличка 8.23 «Фотовидеофиксация», что в свою очередь сделано не было», – прокомментировал модератор тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги», депутат Госдумы Александр Васильев.
По результатам мониторинга региональные отделения Народного фронта направили обращения в профильные органы власти субъектов РФ с просьбой устранить выявленные нарушения.