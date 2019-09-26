В ответ на предложение ОНФ правительство Коми запланировало купить медикам 21 квартиру за счет средств регионального бюджета

Правительство Республики Коми откликнулось на предложение экспертов регионального отделения Общероссийского народного фронта закупать в муниципалитетах служебное жилье для врачей за счет средств республиканского бюджета с возможностью бесплатной приватизации через 10 лет. Уже согласован план закупки таких квартир. Общественники направили это предложение властям по итогам мониторинга исполнения в регионе нацпроекта «Здравоохранение».

В министерстве здравоохранения Республики Коми сообщили, что за чет средств регионального бюджета запланировали до конца 2019 г. приобрести две квартиры в поселке Усогорск Удорского района для медицинских работников центральной районной больницы. Также правительственная бюджетная комиссия согласовала план покупки еще 19 квартир в Сыктывкаре, Ухте и Печоре на общую сумму 48,5 млн руб. Эти расходы включат в бюджет на 2020 г., пояснили в ведомстве.

Эксперты ОНФ отметили, что до настоящего времени в республике медиков обеспечивали квартирами за счет муниципалитетов. Минздрав Коми подписал со всеми территориями соглашения о выделении служебного жилья. Но оно не работает, так как в муниципалитетах практически нет служебных квартир.

ОНФ в Коми также получил ответ на предложение в дальнейшем приватизировать жилье, которое купят на государственные деньги. Такая возможность, по мнению экспертов Народного фронта, — очень важный стимул для врачей, решивших приехать работать на Север не на временной, а на постоянной основе. В минздраве Коми пояснили, что учреждения, в оперативное управление которых передан жилищный фонд, с согласия собственников вправе принимать решения о приватизации служебных жилых помещений.

Эксперты ОНФ также передали в правительство предложение включить в госпрограмму развития здравоохранения республики обучение врачей в клинической ординатуре за счет средств регионального бюджета. Это помогло бы уменьшить дефицит узких специалистов. Ведь соответствующую квалификацию врачи получают именно в ординатуре, а бюджетных мест за счет федеральных средств не хватает. Стоимость же внебюджетного обучения — более 400 тыс. руб., что не могут позволить себе молодые специалисты.

В минздраве Коми пояснили, что этот вопрос нужно проработать и обсудить с профессиональным сообществом.

«Мы продолжим готовить предложения по улучшению доступности и качества медицинской помощи, повышению социальной защищенности работников здравоохранения в республике. На площадке ОНФ вместе с представителями регионального минздрава, профессионального сообщества и гражданами продолжим обсуждать острые вопросы и вырабатывать конкретные меры», — отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми, модератор тематической площадки «Здравоохранение» Ольга Федулова.